TAYANNA розплакалась, коли заговорила про колишнього: "У мене життя скінчилося"

Виконавиця TAYANNA влітку шокувала інформацією, що розійшлася з коханим, якого звуть Олександром.

Як зізнається співачка, розрив стосунків їй складно пережити, адже вона вірила, що вже знайшла справжнє щастя. Артистці боляче згадувати про колишнього бойфренда. Утім, вона намагається жити далі.

Щоправда, Тетяна зізнається, що досі вірить, що вони все ще будуть разом.

TAYANNA

" У мене взагалі, я вважаю, важка історія, тому що я досі ще вірю, що ми будемо разом. В якихось ілюзіях живу таких, у своїх мріях. Насправді потрібно просто відпускати людину і повертатися до себе. Що я і намагаюся зараз робити - повертатися до себе і весь фокус уваги на себе, на свою роботу, на свої справи, і дитина є. І я розумію, що ця енергія, яка йде на спогади минулі... Особливо я приїхала до Києва, ходжу по вулицях і просто плачу, тому що ось тут ми сиділи, тут ми їли, тут машину побачила таку, як у нього - все, вже сльози течуть. Навіть хочеться поїхати з Києва, щоб не було жодних асоціацій", - розповіла знаменитість у подкасті Діани Глостер.

TAYANNA з бойфрендом / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Загалом, виконавиця мешкала разом з бойфрендом на Балі. Утім, через певний час після розриву артистка вирішила поїхати звідти, а саме до Польщі. Таке рішення виконавиця прийняла через те, що їй було тяжко жити на острові, адже там все їй нагадувало про коханого. Тож, аби змінити обстановку і припинити про чоловіка думати, зірка поїхала.

"Я потрапила в таку яму емоційну, коли в мене все - негатив, тобто "все, в мене життя закінчилося, без нього я не можу", і я навмисне поїхала для того, щоб прослідкувати за собою і направити якось свої думки в інше русло, хоча це така дуже велика любов мого життя, і вона не минула, вона є ця любов у мене всередині", - поділилася Тетяна.

TAYANNA

Співачка не говорить, що саме стало причиною розриву з коханим. Утім, зірка натякнула, це сталося саме через неї. Нині ж вона працює над своїми помилками.

"Насправді тут, в цих стосунках я побачила своє его, яке ніколи не бачила і заперечувала завжди. Чоловік більш свідомий, а ти більш емоційний, і коли ти піддаєшся емоціями – ну це его", - поділилася артистка.

TAYANNA з бойфрендом / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Нині виконавиця не шукає нових стосунків. По-перше, адже не хоче лікувати душевний біль таким чином. По-друге, співачка зізналась, що не вміє будувати взаємини з чоловіками.

"У мене взагалі болісна тема - стосунки. Тому що я не вмію їх будувати. Я коли в стосунках - мене немає, я на сто відсотків розчиняюся в людині і на себе, як кажуть грубо, забиваю і починаю просто жити життям людини", - наголосила артистка.

Зазначимо, про колишнього бойфренда TAYANNA мало що відомо. Артистка про нього нічого не розповідала, а також не показувала його обличчя. Утім, вони зустрічалися понад рік. Його звуть Олександром.

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