TAYANNA розповіла, чи спілкується її 11-річний син з відомим батьком-росіянином

Українська співачка TAYANNA відповіла, чи спілкується її син Даніель з батьком-росіянином, відомим продюсером Єгором Глєбом, під час повномасштабного вторгнення.

Так, артистка зізналася, що наразі Даніель не зідзвонюється з батьком, який проживає в ОАЕ. Втім, вона пригадала, як рік тому взимку відвезла сина до нього в Дубай. Співачка хотіла, щоб її ексобранець допоміг втішити їхнього сина після тривалих стресів на тлі війни.

"Зараз ні. У нього взагалі напливами прокидається любов до дитини. То він є, то його немає. Взимку, майже рік тому був такий наплив, бачилися з ним. Ми прилетіли в Дубай. Я хотіла, щоб Даніель із ним поспілкувався, побачився. І оскільки він пережив дуже великий стрес з початком повномасштабного вторгнення, я хотіла, щоб він душевно заспокоївся, побув з батьком трішки. Він побув. І ми поїхали назад", – розповіла співачка в програмі "Пекельні борошна".

TAYANNA з сином / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Артистка натякнула, що росіянину важко дається батьківська турбота та опіка над сином. За її словами, для цього потрібен був приклад з сім'ї.

"Мені здається, щоб бути батьком, треба дорости морально до цього. І це має бути вродженим. Коли в людини немає правильного прикладу із сім'ї, то потім важко", – поділилася TAYANNA.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

До того ж знаменитість розповіла, що 11-річний Даніель сумує за татом і йому "хочеться чоловічої уваги, піти з кимось у футбол пограти". TAYANNA зізналася, що це її засмучує. Однак, вона намагається самотужки максимально забезпечувати сина увагою.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова організувала благодійний захід задля підтримки онкохворих дітей і встановлення рекорду України. Долучитися до світлої мети також вирішила низка артистів. Серед них була й TAYANNA.

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