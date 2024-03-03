TAYANNA розповіла про болісне спілкування її сина з батьком-росіянином: "У дитини є травма"

Українська співачка TAYANNA зізналась, чи перебуває зараз у стосунках, та розповіла про болісне спілкування її сина з батьком-росіянином.

Зокрема, артистка народила Даніеля від російського саунд-продюсера Єгора Гліба. 11-річний син співачки рідко спілкується з батьком. Як зізналась TAYANNA у програмі "Ближче до зірок", це саме через Гліба. До слова, колишній чоловік артистки нечасто проявляє ініціативу. Ба більше, знаменитість іноді замислюється, чи варто взагалі Даніелю спілкуватися з татом, адже хлопцеві тяжко дається це, а востаннє, коли батько з'явився в його життя, він пережив напад тривожності.

TAYANNA з сином / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Зараз спілкується. У нас тато "підлітний птах": на деякий період з'являється, а потім зникає. У дитини є травма, коли він з'являється. У нього востаннє, коли з'явився батько, стався напад тривожності, він почав задихатися. З цього боку я сиджу і іноді думаю, а чи варто йому взагалі спілкуватися з батьком. Я намагаюся просто йому казати, що роби так, як ти відчуваєш. Хочеш бачитися – йди, хочеш писати – пиши, не хочеш – я не змушую", - поділилася знаменитість.

Також TAYANNA розповіла й про своє особисте життя. Як зізналась артистка, нині вона самотня. Співачці поки не вдалося побудувати стосунків. Також артистка поділилася, що й в Мережі їй не вдається з кимось познайомитися, адже чоловіків лякає її публічність.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Ходить по цій землі вільна жінка, ходить собі ходить, а нікого не знайшла. Може, ще станеться це. Треба розуміти, якщо в соцмережах є "синя галочка", то вона вже відлякує деяких чоловіків", - зізналась артистка.

Нагадаємо, раніше TAYANNA прокоментувала розрив співпраці з продюсером Аланом Бадоєвим. Також знаменитість висловилася про рідного брата, який під час війни виїхав до Росії та будує там кар'єру.

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