TAYANNA розсекретила, скільки заробляє та витрачає на місяць під час війни

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, розповіла, скільки заробляє та скільки коштів витрачає на місяць під час повномасштабної війни.

Артистка зізналась, що в неї немає стабільного доходу. Кожного місяця суми заробітків TAYANNA різні. Виконавиця в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла, що може отримати дохід в 1-2 тисячі доларів, а може лише 500 доларів.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Немає стабільного заробітку. Не можу конкретно сказати, бо щомісяця заробіток абсолютно різний. Можна на місяць заробити тисячу доларів, можна дві тисячі доларів, а можна 500 доларів. Якось так", - поділилась артистка.

На місяць виконавиця зазвичай витрачає на обслуговування автомобіля, їжу, комунальні послуги, гуртки для сина, а також його приватну школу. TAYANNA зазначила, що зазвичай їй необхідно мати не менше тисячі доларів.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Заробіток на місяць не може бути менше тисячі доларів, бо ще школа приватна в сина", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров відверто розповів про заробітки. Також народний артист України розсекретив розмір своєї пенсії.

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