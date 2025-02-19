TAYANNA розсекретила свою нову професію і поділилася важливим досягненням

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, розсекретила нову професію.

Знаменитість спробувала себе в кардинально іншому амплуа, щоправда, теж творчому. Окрім співочої кар'єри, виконавиця розпочала письменницьку. Ба більше, артистка вже й встигла написати свою першу книжку, яка отримала назву "Історія однієї жінки".

За допомогою творчості TAYANNA поділиться про найінтимніше – почуття. "Історія однієї жінки" – це роздуми з елементами поезії про кохання, яке з'являється несподівано і змінює людину. Через поетичні рядки та внутрішні монологи TAYANNA розмірковує про тендітний баланс між близькістю і самотністю, магнетизмом почуттів і раціональністю розуму.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

У книжці співачка дослідила питання про те, як кохання може бути і вічністю, і миттю, і про те, що справжні почуття іноді вимагають не лише пристрасті, але й смирення, мудрості та здатності відпустити.

Нагадаємо, нещодавно артист MELOVIN розповів про свою нову професію. Виконавець також детально розкрив, чим тепер займається.

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