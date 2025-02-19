TAYANNA розсекретила свою нову професію і поділилася важливим досягненням

Артистка розкрила, чим тепер займається.
Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, розсекретила нову професію.
Знаменитість спробувала себе в кардинально іншому амплуа, щоправда, теж творчому. Окрім співочої кар'єри, виконавиця розпочала письменницьку. Ба більше, артистка вже й встигла написати свою першу книжку, яка отримала назву "Історія однієї жінки".
За допомогою творчості TAYANNA поділиться про найінтимніше – почуття. "Історія однієї жінки" – це роздуми з елементами поезії про кохання, яке з'являється несподівано і змінює людину. Через поетичні рядки та внутрішні монологи TAYANNA розмірковує про тендітний баланс між близькістю і самотністю, магнетизмом почуттів і раціональністю розуму.
У книжці співачка дослідила питання про те, як кохання може бути і вічністю, і миттю, і про те, що справжні почуття іноді вимагають не лише пристрасті, але й смирення, мудрості та здатності відпустити.
Нагадаємо, нещодавно артист MELOVIN розповів про свою нову професію. Виконавець також детально розкрив, чим тепер займається.
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