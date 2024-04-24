TAYANNA розсекретила, як заробляє на життя і чому колишні чоловіки дають їй гроші

Українська співачка TAYANNA відверто зізналась, як заробляє на життя під час повномасштабної війни і чому колишні обранці дають їй кошти.

Виконавиця, як і багато інших артистів, втратила частину свого доходу через російське вторгнення до України. Утім, Тетяна Решетняк, справжнє ім'я TAYANNA, пише пісні для інших співаків та іноді дає концерти. Щоправда, нині більшість виступів знаменитості – це благодійні, і кошти вона за них не бере.

"В основному це написання пісень для інших артистів. Поки що так. Є, звісно, концерти, виступи, багато з них – благодійні. Майже на все, що мені пропонують, відгукуюся. Тому що розумію, що зараз відмовлятися і крутити носом – такого не може бути", - розповіла TAYANNA в інтерв'ю Oboz.ua.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Виконавиця також здивувала, що їй фінансово можуть допомагати колишні чоловіки. Артистка говорить, що після розриву залишилася з ними в чудових стосунках. Один колишній TAYANNA допоміг заплатити за навчання сина в школі, а інший давав співачці кошти на життя.

"Я не можу сказати конкретно, бо щомісяця ситуація різна. Ну, і зрозуміло, коли є власне житло, то це значно спрощує життя. Плюс мої колишні чоловіки – щедрі й добрі, дуже мені допомагають. Один допомагає заплатити за школу моєму сину, інший давав гроші на життя. В мене хороші стосунки з багатьма колишніми. Хоча я зараз так кажу, ніби в мене їх сто! Ні, але хороші стосунки з деякими – це правда. Напевно, і вони знають і відчувають, що я хороша людина. І їм небайдуже", - розповіла артистка.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Здебільшого колишні співачки самі проявляють ініціативу, аби їй допомогти. Та, як говорить TAYANNA, бували такі випадки, що вона просила про допомогу. Тоді колишні чоловіки знаменитості теж не залишали її в біді.

"Були такі моменти, коли справді дуже була потрібна допомога. Я телефонувала – і мені привозили гроші. Дуже вдячна за таку допомогу. І вважаю, що це нормально, коли чоловік допомагає жінці", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос зізналась, як заробляє на життя після розлучення з чоловіком-бізнесменом. Також виконавиця розповіла про свій бізнес, яким володіє вже 10 років.

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