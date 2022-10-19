TAYANNA та Віра Брежнєва неочікувано заспівали у дуеті українською про вишиванку

Українська співачка TAYANNA та виконавиця Віра Брежнєва неочікувано об'єдналися у ліричний дует.

Артистки представили знамениту пісню "Вишиванка", написану відомими українськими митцями - поетом Миколою Сома і композитором Оскаром Сандлером, в сучасному аранжуванні та у світлі останніх днів.

Запис пісні відбувся на звукозаписувальній студії, де співачки побачились вперше від початку року і через деякий час після того, як TAYANNA написала Вірі з пропозицією заспівати разом.

Обкладинка треку була створена вишивальницею Софією Гольдман-Манастирською у старовинній техніці "ланцюжок", який найчастіше використовували на Буковині, Гуцульщині, Лемківщині та Сумщині та є однією з понад 100 технік вишивання.

Обкладинка треку TAYANNA та Віри Брежнєвої

Зазначимо, що у підписі до відео Віра Брежнєва вказана під новим псевдонімом VERA. Артистка не пояснила, чи то у неї розпочинається новий етап у кар'єрі, де вона зазначатиметься як VERA, або ж вона зробила виняток для дуету з TAYANNA.

TAYANNA та Віра Брежнєва

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Віра Брежнєва виїхала з Росії, засудила дії російської влади і активно розповідає у своїх соцмережах, що росія напала на Україну. Брежнєва поїхала до Польщі, де активно волонтерить та допомагає українським переселенцям. Також співачка повністю розірвала усі контакти з Росією.

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