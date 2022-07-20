TAYANNA у білосніжній сорочці посеред лісу зняла атмосферний кліп на пісню "Гори"

У новій композиції "Гори" TAYANNA звертається до глибин українського національного коду, що полягає в любові до навколишньої природи.

Артистка вважає, що ця любов генетично закладена, присутня у кожного з нас – і це відчуття здатно лікувати найстрашніші психологічні травми, дарувати наснагу. Таким чином, співачка водночас передає увесь біль українського народу зараз, у якого під час жахливої реальності війни загарбники намагаються відібрати щось святе. Водночас, "Гори" сповнена оптимістичними передчуттями і заспокійливими інтонаціями.

"Якщо вам тривожно, важко, погано: сядьте, закрийте очі і відчуйте свіжість гір. Згадайте, як ви кохали, обіймали близьку вам людину – там, на галявинах наших Карпат, і слухали шум бистрих рік. Це у наших жилах, у наших серцях, і забути це – неможливо. Згадайте, як ваші діти бігали поруч з вами, а ви сміялись і раділи кожній дрібниці. Нехай сьогодні обійми рідних та близьких людей порідшали, їх перервала війна… Але ми знаємо та віримо, що скоро все скінчиться нашою перемогою, і ми сядемо на вершині гори, у самому серці, і будемо щасливі просто жити і бути на цій землі!" – прокоментувала прем'єру виконавиця.

Пісня "Гори" планувалась як саундтрек майбутнього фільму Алана Бадоєва, який режисер обговорював зі співачкою до війни. За творчим задумом, кіно мало б показати життя українських заробітчан, а пісня – підкреслити основний меседж: де б ти не був географічно, українство завжди в тобі, всередині. Війна порушила плани щодо фільму, але ідея пісні звучить особливо пронизливо.

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