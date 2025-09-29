TAYANNA в елегантному топі та мініспідниці святкує своє 41-річчя: хто з зірок привітав співачку

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Реклама

Сьогодні, 29 вересня, українська співачка TAYANNA, вона ж Тетяна Решетняк, святкує свій день народження.

Зірці виповнився сорок один рік і з нагоди свята TAYANNA опублікувала відповідний допис в Instagram. Артистка поділилася яскравими новими світлинами, на яких постала в ефектному топі з намистин та пишній мініспідниці. Знаменитість ніжно подякувала батькам за життя.

"Сорок один. Дякую мамі з татом за життя", — написала виконавиця й доповнила слова лаконічним білим емодзі-сердечком.

Реклама

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

У коментарях під публікацією прихильники засипали зірку теплими словами та привітаннями. Серед численних побажань знайшлися й теплі вітання від колег TAYANNA — учасників гурту The Hardkiss, танцівниці Ілони Гвоздьової, співачки Альони Омаргалієвої та багатьох інших:

Вітаю, крихітко!

З Днем Народження тебе, Таяночко! Ти неймовірно талановита, красива і глибока! Нехай в твоєму житті буде багато радості, натхнення та любов

Будь щасливою й нехай здійсняться всі мрії!

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча зворушливо привітала з 23-річчям старшого сина Іллю та показала спільні фото. Ведуча поділилася теплими словами та показала ніжні сімейні кадри з іменинником.