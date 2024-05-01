TAYANNA відверто розповіла про особисте життя та романтичні стосунки: "Маю теплі почуття"

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, відверто заговорила про особисте життя.

Зокрема, виконавиця зізналась, чи перебуває зараз у романтичних стосунках та чи має поруч коханого чоловіка. Артистка не стала приховувати подробиці з особистого життя. Виконавиця зізналась, що вона поки не перебуває в стосунках. Утім, є людина, до якої TAYANNA має теплі почуття.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Ні, наразі у моєму житті немає стосунків. Проте, є людина, до якої я маю теплі почуття. Вони — моє джерело натхнення та допомагають відкривати нові глибини своєї душі та мистецтва", - розповіла артистка в інтерв'ю tykyiv.com.

Зазначимо, TAYANNA й раніше говорила, що в її житті з'явився коханий чоловік. За словами артистки, їхні стосунки перебувають лише на початковій стадії, тобто зароджуються.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова відверто висловилась про особисте життя. Продюсерка зізналась, чи перебуває вона у стосунках та чи є поруч із нею кохана людина.

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