TAYANNA висловилася про розрив співпраці з Бадоєвим і про брата, який втік до РФ: "Зробила помилку"

Артистка прокоментувала те, що її рідний брат під час війни виїхав до Росії і будує там кар'єру.

Українська співачка TAYANNA висловилася про розрив співпраці з продюсером Аланом Бадоєвим.

До слова, режисер та виконавиця припинили працювати разом, адже закінчився термін їхнього контракту. Артистка не стала його продовжувати, адже хотіла присвятити себе сім'ї. Нині ж TAYANNA зізнається, що зробила помилкове рішення.

"У мене немає до Алана ані якихось претензій, ані питань. У нас просто закінчився контракт. Зараз я вже розумію, що зробила помилку. Тому що я віддалася повністю почуттям. У мене з'явився хлопець, і я думаю: "Ну все, будуватиму сім'ю, вийду заміж". І почала забивати на самореалізацію", - розповіла TAYANNA на шоу "Ближче до зірок".

Алан Бадоєв / Фото: instagram.com/alanbadoev

Співачка переконана, що раніше інфантильно приймала рішення. Це виконавиця зрозуміла лише після початку повномасштабної війни, коли з Балі повернулася до України. Нині ж TAYANNA пішла до психолога, аби пропрацювати свої внутрішні проблеми.

"Коли ми розійшлися з Аланом, я поїхала на Балі. Потім почалася війна, я розійшлася з хлопцем. Коли повернулася до України, у мене стався момент, коли просто всі сфери мого життя обнулилися. Тоді я побачила себе зі сторони. Коли я побачила, що десь якась частина мене була інфантильною, ображеною маленькою дівчинкою, я тоді пішла до психолога", - поділилася артистка.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Також знаменитість прокоментувала вчинок свого рідного брата Міші Марвіна, який після початку повномасштабної війни виїхав до Росії та продовжив там будувати свою кар'єру. Співачка чітко дала зрозуміти, що не відповідає за його рішення і пояснювати це має лише він.

"Я цю тему не підіймаю, бо, як кажуть, не чіпай щось погане, і воно не буде розвіюватися. Я за те, щоб люди нести відповідальність за себе. Не хтось за когось", - висловилася артистка.

TAYANNA та Міша Марвін / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA разом з мамою відпочивала в екзотичній країні. Артиста показувала, як минала їхня відпустка в Індії.

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