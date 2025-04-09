TAYANNA з 10-річним сином отруїлася чадним газом

TAYANNA

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Українська співачка TAYANNA, справжнє ім’я якої Тетяна Решетняк, повідомила, що разом із 10-річним сином отруїлася чадним газом.

В Instagram-stories виконавиця розповіла, що почала почуватися зле в квартирі. В артистки боліла голова, пекли очі і вона непритомніла. Разом із цим спрацював на лічильнику індикатор газу. Виконавиця негайно викликала газову службу. Спеціалісти зафіксували в будинку чадний газ. TAYANNA говорить, якби вона не зреагувала, то вони б з Даніелем могли загинути.

“Історія на мільйон, яка сталася з нами. Я нещодавно прийшла додому, сиджу і відчуваю, що в мене починає боліти голова, печуть очі, мені стає зле і я вирубаюсь. Почав пищати індикатор газу на лічильнику. Я викликала газову службу. Вони перевірили все і сказали, що до квартири заходить чадний газ, і що ми могли взагалі померти з малим просто вже до завтра. Така історія…”, — шокувала артистка.

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TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Як виявилося, чадний газ у квартирі зірки був ще від зими. TAYANNA говорить, що в цей період почувалася зле, але вважала, що виною тому проблеми з гормонами, хоча й з аналізами було все чудово. Про чадний газ зірка навіть не думала. Утім, він потрапляв до квартири, адже ремонтники неправильно встановили витяжки. Тож, виконавиця звернулася до користувачів і закликала ретельно за цим стежити, якщо в будинку є газові прилади. Також співачка наголосила на важливості раз на пів року їх обов’язково перевіряти.

“Будь ласка, стежте, в кого газові котли, колонки і все решта…Стежте за всім, щоб воно працювало…Бо зараз навіть нормально говорити не можу, забуваю слова і мозок не варить. Виявляється, ми з сином всю зиму труїлися цим чадним газом по-трішки, оскільки ми спимо з відкрити вікнами, тож він не сильно на нас так вплинув до смерті. Але починаючи від зими ми почали погано почуватися. Я не могла вранці бігати, займатися спортом. У мене таке було враження, наче мене побили. Я це все списувала, може, в мене депресія, гормональний збій. Аналізи чудові, все добре, психолог говорить, що здорова, і зрозуміти, що це був газ, ми взагалі не могли”, — наголосила співачка.

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA розповіла про свою нову професію. Також артистка розсекретила важливе досягнення.