Гламур

Гламур
590
TAYANNA з маленькими балеринами феєрично відкрила перший за чотири роки випуск "Танців з зірками"

Також до номеру-відкриття долучились як і судді, так і зіркові учасники.

Валерія Сулима
TAYANNA

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Українська співачка TAYANNA з маленькими балеринами феєрично відкрила перший за чотири роки випуск шоу "Танці з зірками".

Так, танцювальний проєкт нарешті вийшов в ефір. Благодійний передноворічний випуск шоу відкривала співачка TAYANNA. Артистка в розкішній білій вечірній сукні під інструментальне акомпанування виконала популярну різдвяну пісню All I Want for Christmas Is You.

Номер TAYANNA представляла не сама. Пізніше до неї долучились маленькі балерини – учениці балетного коледжу імені Тетяни Таякіної. Дівчата підкорювали ефектною хореографією.

Відкриття "Танців з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Відкриття "Танців з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

До речі, саме під час номеру-відкриття на паркеті з'явились судді. У благодійному передноворічному спецвипуску учасників оцінюватимуть артист Дмитро Монатік, співачка Наталія Могилевська, балерина Катерина Кухар та хореограф-військовий Дмитро Дікусар, який у період знімання перебував у відпустці.

Також вперше на паркет вийшли й зірки, які у парі зі своїми танцівниками вже починають демонструвати хореографічні вміння та підкорювати серця глядачів.

Відкриття "Танців з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Відкриття "Танців з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, передноворічний спецвипуск "Танців з зірками" має благодійну мету. Всі зібрані під час голосування за переможця кошти будуть передані на прицільну евакуацію поранених військових, що допомагає врятувати життя.

590
