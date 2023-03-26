TAYANNA зачарувала фанів виконанням народної української пісні "Чом ти не прийшов" а капела

Виконавиця продемонструвала свій талант.
Співачка TAYANNA поділилася з шанувальниками своїм виконанням відомої української пісні "Чом ти не прийшов".
Виконавиця вирішила частіше ділитися з підписниками своєю творчістю та виконувати народні пісні. На своїй сторінці в Instagram TAYANNA поділилася відео, у якому ніжно заспівала ліричну композицію а капела.
Шанувальників співачки приємно здивувало таке зворушливе виконання відомої пісні. У коментарях під відео TAYANNA отримала схвальні відгуки від підписників.
- Янгольський спів!
- Як красиво!
- Мед для вух...
- Обожнюю ваш тембр і вокальну майстерність.
Нагадаємо, раніше TAYANNA разом з VERA (Вірою Брежнєвою) зробила запальний кавер на народну пісню "Била мене мати...". Пісня увійшла до альбому "ДНК", у якому зірки українського шоубізнесу надали нове звучання народним пісням.
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