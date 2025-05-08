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- Гламур
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TAYANNA заговорила про майбутнє весілля і розкрила подробиці особистого життя
Артистка чесно відповіла, чи перебуває зараз у стосунках.
Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, заговорила про весілля і чесно зізналася, чи вільне зараз її серце.
Виконавиця розкрила подробиці особистого життя. Зокрема, на проєкті “Тур зірками” артистка зізналася, чи вільне її серце зараз. Виконавиця говорить, що закохана, але у своє життя. Обранця в TAYANNA немає. Якщо ж зірка раніше через це переймалася, то наразі вона прийняла і те, що самій теж можна почуватися щасливою.
“Я якось змирилася з думкою, що в принципі можна бути одній, можна теж жити одній щасливо і класно. Звісно, в парі краще, більше розвитку, почуваєшся жінкою”, — каже артистка.
Проте співачка мріє вийти заміж. Ба більше, виконавиця навіть уже знає, яким буде її майбутнє весілля. Артистка хотіла б організувати свято десь біля океану або в Карпатах. За словами знаменитості, весілля має бути на природі в колі найближчих і найрідніших без зайвої помпезності.
“Звісно, мрія нікуди не пішла, вона залишається. Я бачу своє весілля десь на березі океану або в Карпатах, але обов'язково на вулиці. Це має бути на природі, гарно, але не пафосно. Це має бути тепло, атмосфера затишна як сімейна, дуже мало гостей, в основному рідня і найближчі друзі”, — поділилася артистка.
Нагадаємо, нещодавно TAYANNA розповіла про свою серйозну залежність. Також виконавиця розсекретила, як долала її.