TAYANNA заговорила про майбутнє весілля і розкрила подробиці особистого життя

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, заговорила про весілля і чесно зізналася, чи вільне зараз її серце.

Виконавиця розкрила подробиці особистого життя. Зокрема, на проєкті “Тур зірками” артистка зізналася, чи вільне її серце зараз. Виконавиця говорить, що закохана, але у своє життя. Обранця в TAYANNA немає. Якщо ж зірка раніше через це переймалася, то наразі вона прийняла і те, що самій теж можна почуватися щасливою.

“Я якось змирилася з думкою, що в принципі можна бути одній, можна теж жити одній щасливо і класно. Звісно, в парі краще, більше розвитку, почуваєшся жінкою”, — каже артистка.

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TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Проте співачка мріє вийти заміж. Ба більше, виконавиця навіть уже знає, яким буде її майбутнє весілля. Артистка хотіла б організувати свято десь біля океану або в Карпатах. За словами знаменитості, весілля має бути на природі в колі найближчих і найрідніших без зайвої помпезності.

“Звісно, мрія нікуди не пішла, вона залишається. Я бачу своє весілля десь на березі океану або в Карпатах, але обов'язково на вулиці. Це має бути на природі, гарно, але не пафосно. Це має бути тепло, атмосфера затишна як сімейна, дуже мало гостей, в основному рідня і найближчі друзі”, — поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA розповіла про свою серйозну залежність. Також виконавиця розсекретила, як долала її.