TAYANNA заінтригувала фанатів фото в розкішній весільній сукні: "А де наречений?"

Співачка з'явилася на фото у вбранні нареченої.

Українська виконавиця TAYANNA спантеличила своїх шанувальників новою світлиною, на якій позувала у розкішній весільній сукні.

Чорно-біле фото співачка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. На ньому Тетяна (справжнє ім'я артистки) сиділа, склавши руки в молитві. На шиї та зап'ястях співачки були її улюблені плетені прикраси.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Мрії приведуть тебе туди, куди ти хочеш. Мрій, як вмієш, щиро від чистого серця..." - написала під світлиною TAYANNA.

У сторіз виконавиця також додала кадр у весільній сукні та розкішній, довгій фаті.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Серія фото дуже заінтригувала шанувальників TAYANNA. У коментарях фани розпочали ділитися своїми здогадками щодо весілля, а дехто вже встиг привітати артистку.

А де наречений?

Неймовірна наречена! Вітаю!

Вже можна привітати?

А може, це зі зйомок кліпу?

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA разом із Вірою Брежнєвою заспівали в дуеті українськомовну пісню про вишиванку.

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