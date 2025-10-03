TAYANNA замилувала фото зі своїм сином-"дракончиком" і розчулила привітанням з його 13-річчям

TAYANNA з сином / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Реклама

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, повідомила про важливе свято в її родині.

У сина знаменитості Даніеля день народження. Хлопчикові виповнюється вже 13 років. Тож, артистка у своєму Instagram привітала первістка зі святом. Виконавиця опублікувала серію світлин із Даніелем. На кадрах можна розгледіти, як її син помітно підріс та змінився.

Окрім того, артистка адресувала синові теплі та приємні слова. Виконавиця подякувала Даніелю, що саме вона його мама. Також співачка зазначила, що безмежно його любить. TAYANNA бажає синові вирости гідною людиною та бути неабияк щасливим.

Реклама

TAYANNA з сином / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Мій синочок, душа моя рідна, мій мотиватор, моє серденько. Я тобі бажаю щастя і вирости гідною людиною. Я тебе безмежно люблю, хоч ми і сперечаємось, хто кого більше і довше любить, але дійшли згоди, що однаково, бо колись я у Бога попросила тебе, а ти обрав мене, за що я тобі вдячна. Ти мій вчитель і прояв безумовної любові. Мій дракончик", - звернулася до сина артистка, який народився в рік Дракона.

TAYANNA з сином / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Єлизавета Юрушева святкувала день народження сина. Артистка опублікувала рідкісні фото з первістком та просто ошелешила його дорослим виглядом.