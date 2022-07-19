TAYANNA заступилася за брата, який працював у Росії з путіністом Тіматі

До слова, Михайло був учасником лейблу, який організував палкий путініст Тіматі.

Та, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, то артист одразу ж розірвав контракт з лейблом та поїхав з Москви.

До слова, Михайло змінив своє сценічне ім'я та активно став підтримувати Україну. Але от співати артист продовжує російською мовою, за що його критикують.

Брат TAYANNA / Фото: instagram.com/misha_marvin

TAYANNA заступилася за рідного брата. Виконавиця зазначила, коли Михайло буде готовий, то почне співати українською. Окрім того, TAYANNA дорікнула іншим українським знаменитостям, які співають російською та мають звання "Народних та Заслужених артистів".

"Я скажу так: якщо він буде готовий, то він все сам скаже. Це мій рідний брат. Я не читаю коментарі, для мене родина – це найсвятіше. Вважаю, що кожна людина відповідає за себе. Від першого дня війни він не в Москві. І не працює з Blackstar абсолютно. І змінив ім'я, воно у нього нове (Міша М – ред.). Пісні антивоєнні, якщо ви про це, що пісні російською, то повернемось до наших, 80% з яких співають всі російською мовою. Про що ми будемо зараз говорити? У нас народні артисти України співають російською мовою, яким президент дає звання "Народних та Заслужених артистів". Більшість з них співають російською мовою", - заступилася за брата Тетяна в інтерв'ю для "МУЗВАР".

TAYANNA з братом та мамою / Фото: instagram.com/misha_marvin

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA поділилася сумною новиною. Співачка пішла від свого бойфренда Олександра.

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