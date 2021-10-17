TAYANNA зізналася, чи спілкується з колишнім та коли покаже свого нового бойфренда

TAYANNA зізналася, чи спілкується з колишнім та коли покаже свого нового бойфренда

Також співачка розповіла про закінчення контракту з Аланом Бадоєвим.

Українська співачка TAYANNA нещодавно розсекретила, що має стосунки з бойфрендом, на ім’я Олександр.

Та поки вона не показувала його обличчя. У програмі "Світське життя" зірка говорить, що не готова цього зробити. До того ж закохані мешкають окремо.

TAYANNA з коханим / instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Поки що не живемо ми разом. Це такий мій скарб, який мені не хочеться поки нікому показувати. Напевно тоді, коли я вийду заміж, то я зможу його показати", - зізнається Тетяна.

TAYANNA з коханим / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Окрім цього, артистка розповіла, які у неї стосунки з її колишнім чоловіком та батьком її сина Єгором Глєбовим.

"Я не цікавлюся життям колишнього. Бо в мене є багато дуже роботи, я закохалася, у мене є коханий чоловік, у мене немає часу слідкувати за шоубізнесом", - дала чітку відповідь зірка.

До речі, нещодавно стало відомо, що у TAYANNA закінчився контракт з її продюсером Аланом Бадоєвим. Тетяна говорить, що їхня співпраця все одно не закінчилася.

"Контракт з Аланом Бадоєвим закінчився логічно, адже минуло п’ять років. Саме на стільки ми його й підписували. Ми підписали інший контракт. Щоправда, вже на інших умовах та відсотках", - розповіла виконавиця.

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