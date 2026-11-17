TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Українська співачка TAYANNA зробила жорстку заяву про український шоубізнес.

Артистка на проєкті «ЖВЛ представляє» зізналась, що практично ні з ким не приятелює з колег по цеху. За словами виконавиці, дружбу заводити доволі складно. Щоправда, у TAYANNA все ж таки є близька людина в шоубізнесі — це співачка Марта Адамчук. Виконавиця зізналась, що її з колегою зблизило рідне місто Чернівці.

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«У шоубізнесі немає друзів, поза шоубізнесом — так. Мені здається, що це важко, напевно, і це недоречно. Це, напевно, як на роботі дружити з кимось чи не дружити. У мене є декілька друзів у шоубізнесі. Одна з них — це Марта Адамчук, бо ми з Чернівців», — зізналась артистка.

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TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Також TAYANNA пояснила, чому ж насправді не має друзів. Артистка наголосила, що тут справа не в конкуренції. За словами виконавиці, зірки зайняті розвитком кар’єри, тож просто немає часу, аби підтримувати дружні стосунки.

«Дружби немає, бо ми всі зайняті, всі працюємо. Тут навіть не про конкуренцію, заздрість чи ще щось. Тут, напевно, про те, що і часу немає, щоб підтримувати ось ці дружні стосунки», — пояснила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA показала зсередини орендовану квартиру, де зараз живе разом із сином. Артистка продемонструвала, як облаштувала свій побут.

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