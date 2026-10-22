ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
2 хв

TAYANNA зсередини показала орендовану квартиру, де зараз живе із 13-річним сином

Співачка разом із сином тимчасово оселилася у трикімнатній квартирі друзів і показала, як облаштувала свій побут.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
TAYANNA

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Українська співачка TAYANNA показала квартиру в Києві, яку орендує у друзів після того, як вирішила залишити власну оселю через надмірний шум у районі.

Нині артистка мешкає в іншому помешканні разом із сином. Це трикімнатна квартира-студія площею 100 квадратних метрів. Житло належить друзям виконавиці. Під час екскурсії співачка продемонструвала різні кімнати та розповіла про свої побутові звички. А ще поділилася деталями, які багато говорять про її ставлення до домашнього затишку.

/ © скриншот з відео

© скриншот з відео

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

Причиною переїзду став дискомфорт у попередньому помешканні. За словами TAYANNA, у районі Осокорків, де розташована її власна оселя, стало занадто гучно, тож вона вирішила на певний час змінити обстановку.

Водночас співачка не поспішає розкривати фінансові подробиці оренди. Натомість охоче розповідає про те, як облаштовує свій побут. Прибиранням і приготуванням їжі вона займається самостійно, без сторонньої допомоги.

TAYANNA / © скриншот з відео

TAYANNA / © скриншот з відео

TAYANNA зізнається, що їй близький мінімалізм. Вона не прагне накопичувати речі й надає перевагу простору без зайвого мотлоху. Однак є одна категорія предметів, перед якою артистці складно встояти.

Попри любов до аскетизму, TAYANNA має особливу слабкість до красивого посуду. Співачка привозить із різних куточків світу незвичайні горнятка, які стають її маленькими домашніми скарбами. Саме такі деталі додають індивідуальності простору, де вона нині мешкає.

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

У проєкті «По хатах» артистка показала коридор, кухню-вітальню, спальню та ванну кімнату. Глядачі також змогли побачити, як організований її тимчасовий дім і які деталі створюють у ньому атмосферу затишку.

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA відверто зізналася, чому пішла зі сцени та розірвала співпрацю з Бадоєвим.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie