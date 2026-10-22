TAYANNA зсередини показала орендовану квартиру, де зараз живе із 13-річним сином

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Українська співачка TAYANNA показала квартиру в Києві, яку орендує у друзів після того, як вирішила залишити власну оселю через надмірний шум у районі.

Нині артистка мешкає в іншому помешканні разом із сином. Це трикімнатна квартира-студія площею 100 квадратних метрів. Житло належить друзям виконавиці. Під час екскурсії співачка продемонструвала різні кімнати та розповіла про свої побутові звички. А ще поділилася деталями, які багато говорять про її ставлення до домашнього затишку.

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© скриншот з відео

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

Причиною переїзду став дискомфорт у попередньому помешканні. За словами TAYANNA, у районі Осокорків, де розташована її власна оселя, стало занадто гучно, тож вона вирішила на певний час змінити обстановку.

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Водночас співачка не поспішає розкривати фінансові подробиці оренди. Натомість охоче розповідає про те, як облаштовує свій побут. Прибиранням і приготуванням їжі вона займається самостійно, без сторонньої допомоги.

TAYANNA / © скриншот з відео

TAYANNA зізнається, що їй близький мінімалізм. Вона не прагне накопичувати речі й надає перевагу простору без зайвого мотлоху. Однак є одна категорія предметів, перед якою артистці складно встояти.

Попри любов до аскетизму, TAYANNA має особливу слабкість до красивого посуду. Співачка привозить із різних куточків світу незвичайні горнятка, які стають її маленькими домашніми скарбами. Саме такі деталі додають індивідуальності простору, де вона нині мешкає.

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

У проєкті «По хатах» артистка показала коридор, кухню-вітальню, спальню та ванну кімнату. Глядачі також змогли побачити, як організований її тимчасовий дім і які деталі створюють у ньому атмосферу затишку.

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Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

Квартира TAYANNи / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA відверто зізналася, чому пішла зі сцени та розірвала співпрацю з Бадоєвим.

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