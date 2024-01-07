Таємні романи українських зірок: із ким зустрічалися Дантес, Астаф'єва, Андраде та інші

Українські знаменитості зазвичай діляться з прихильниками подробицями особистого життя та відверто розповідають про другу половинку.

Однак іноді зірки ретельно приховують свої стосунки, особливо коли вони зустрічаються з колегами за цехом. Тож, коли стає відомо про таємний роман тієї чи іншої знаменитості, прихильники можуть бути по-справжньому здивовані.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про романи українських зірок, які ретельно приховувалися від публіки.

Світлана Тарабарова і Володимир Дантес

Виконавці познайомилися на музичному проєкті "Фабрика зірок", де вони разом брали участь. Між артистами спалахнула іскра, і вони почали зустрічатися. Тарабарова і Дантес були разом майже три роки та навіть думали одружитися. Однак цьому не судилося статися. Світлана та Володимир розійшлися. Як говорила сама співачка, їхні стосунки були токсичними та без поваги одне до одного.

Світлана Тарабарова та Володимир Дантес

MamaRika і Стас Шурінс

Ще одна зіркова пара, яка з'явилася завдяки "Фабриці зірок" – це MamaRika, яка тоді була Ерікою, та Стас Шурінс. Закохані були разом близько року, однак розійшлися. Як говорила MamaRika, після розриву вони припинили спілкування. Виконавиця зазначала, що нині вони чужі одне одному люди.

MamaRika і Стас Шурінс

Даша Астаф'єва та Міша Крупін

Між співачкою Дашею Астаф'євою та лідером гурту "Корупція" Мішею Крупіним свого часу був роман. Парочка приховувала свої романтичні стосунки. Тим не менш, роман не закінчився гепі-ендом. Після розриву парі вдалося зберегти теплі дружні взаємини.

Міша Крупін, Даша Астаф'єва

Michelle Andradе та Nikita Lomakin

Артисти познайомилися 2013 року на талант-шоу "Х-фактор". На момент їхнього знайомства Мішель було 17 років, а Микиті – 15. Спочатку вони лише товаришували, а згодом дружні стосунки переросли в романтичні. Роман знаменитостей тривав п'ять років. Як розповідав Ломакін, саме він прийняв рішення розійтися, адже побудувати здорові стосунки заважали ревнощі Мішель.

Michelle Andradе та Nikita Lomakin / Фото: karavan.ua

Alyosha і Вадим Лисиця

Українська співачка Alyosha перебувала у стосунках із продюсером Вадимом Лисицею протягом семи років. Пара розійшлася 2011 року. Як говорив Лисиця, саме він став причиною розриву, адже для нього нібито творчість була важливішою за особисті стосунки.

Alyosha і Вадим Лисиця / Фото: УНІАН

TAYANNA і Філіп Коляденко

Артисти тримали свої стосунки в таємниці. Однак 2019 року TAYANNA відверто розповіла, що між ними таки дійсно був роман. За словами артистки, побудувати здорові стосунки їм заважала різниця у віці. До слова, Філіп був молодший за TAYANNA на вісім років. Окрім того, співачка не хотіла обтяжувати молодого музиканта, тож прийняла рішення піти від нього.

TAYANNA і Філіп Коляденко

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