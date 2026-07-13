Таємний шлюб Артема Пивоварова: з ким співак одружився та фото його обраниці

Артем Пивоваров і Дар'я Чередниченко

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Український співак Артем Пивоваров, який роками ретельно приховує особисте життя, схоже, більше не холостяк. Уважні шанувальники помітили деталь, яка може свідчити про те, що артист таємно одружився зі своєю багаторічною менеджеркою Дар'єю Чередниченко.

Попри те, що сам виконавець жодних офіційних заяв не робив, несподівану підказку фанати знайшли під час оформлення замовлень у фірмовому магазині Пивоварова. У банківських реквізитах для оплати менеджерка була вказана як ФОП Дар'я Пивоварова, хоча раніше носила прізвище Чередниченко. Саме ця деталь, яку опублікував блогер Богдан Беспалов, викликала хвилю обговорень у Мережі та припущення, що закохані вже офіційно стали подружжям.

Допис Богдана Беспалова

Тож редакція сайту ТСН.ua зібрала найцікавіші подробиці особистого життя Артема Пивоварова та як починався його роман з колегою-красунею Дар’єю.

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Так, чутки про роман Артема та Дар'ї з'явилися ще багато років тому. Подейкують, що їхні стосунки зародилися приблизно 2017 року, коли дівчина вже працювала в команді артиста. Відтоді вона супроводжує Пивоварова на концертах, гастролях і міжнародних поїздках, залишаючись його незмінною менеджеркою. Відповідним контентом Дар’я ділиться в Instagram.

Дар'я Чередниченко / © instagram.com/dasha_mavashy

Дар'я Чередниченко / © instagram.com/dasha_mavashy

Хоча пара ніколи відкрито не підтверджувала роман, шанувальники неодноразово звертали увагу на їхню особливу взаємодію. Фани помічали хімію та ніжні погляди між ними під час концертів, присвяти рядків, однакові каблучки, спільний відпочинок і численні збіги, які лише підігрівали чутки про їхні стосунки.

Цікаво, що ще вісім років тому Артем фактично прямо розкрив свої почуття у кліпі «МояНіч». Саме Дар'я зіграла у відеороботі роль музи з арфою. Перед камерою закохані не приховували ніжності та пристрасно цілувалися.

Нині у соцмережах артиста та його обраниці майже немає спільних романтичних світлин. Обоє здебільшого публікують кадри з роботи та команди, свідомо оберігаючи приватне життя від сторонніх очей. Водночас архівні дописи зіркової пари від 2014 року зберегли чимало особистих моментів, де вони обіймаються, цілуються та проводять час разом.

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Артем Пивоваров і Дар'я Чередниченко / © Фото з відкритих джерел

Артем Пивоваров і Дар'я Чередниченко / © Фото з відкритих джерел

Артем Пивоваров і Дар'я Чередниченко / © Фото з відкритих джерел

Сам Пивоваров два роки тому офіційно наголошував, що його серце зайняте. Він не розкривав жодних подробиць, але запевняв, що «не забуває жити для когось одного», адже «так само потребує уваги, любові, сексуального і фізичного контакту, як і всі». І це поки що лишається його чи не єдиним чітким коментарем на тему особистого життя.

Наразі Артем Пивоваров та Дар'я ані підтверджували, ані спростовували інформацію про ймовірне одруження. Та шанувальники невпинно слідкують за кожним кроком артиста.

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