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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
749
Час на прочитання
1 хв

Таїсія Литвиненко померла: де та коли відбудеться прощання з акторкою

Також стало відомо, де поховають артистку.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Таїсія Литвиненко

Таїсія Литвиненко / © Facebook

Син української акторки Таїсії Литвиненко, яка померла 6 квітня, повідомив, де та коли відбудеться прощання.

В останню путь артистку проведуть у вівторок, 8 квітня. Чин поховання розпочнеться у Львові о 12:00 у Храмі Святої Трійці УГКЦ. Після цього Таїсію Литвиненко поховають на Личаківському кладовищі.

Також син артистки — Назар Стригун — повідомив, що 7 квітня у тому самому храмі, де відбудуться прощальні заходи з його мамою, о 19:00 розпочнеться парастас — заупокійне богослужіння.

Таїсія Литвиненко / © facebook.com/na3ar

Таїсія Литвиненко / © facebook.com/na3ar

"Парастас: 7 квітня, 19:00, Храм Святої Трійці УГКЦ. Чин поховання: 8 квітня, 12:00, у тому ж храмі, з подальшим похованням на Личаківському кладовищі", — повідомив син акторки.

Зазначимо, Таїсія Литвиненко, яка зіграла близько ста ролей у театрі та знімалася у картинах "За двома зайцями", "Назар Стодоля", "Вавилон-ХХ" та інших, померла 6 квітня. Артистки не стало у віці 90 років.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер американський актор Вел Кілмер, який зіграв головну роль у фільмі "Бетмен назавжди". Життя зірки Голлівуду забрала тяжка хвороба.

Дата публікації
Кількість переглядів
749
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