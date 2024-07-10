Таїсія Повалій лицемірно видавила сльози, згадавши поїзду до Луганська, і розмріялася про концерт у Києві

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій повихвалялася поїздкою на Донбас та навіть лицемірно видавила з себе сльози.

Так, путіністка й далі розгулює серед пропагандистів та активно дає їм інтерв'ю, де видає порцію маячні про Україну та вихваляється, як підтримує російське вторгнення. Цього разу вона похизувалася своєю поїздкою до окупованого Луганська під час повномасштабної війни. Скандальна Повалій заявляє, як всі там на неї чекають та як радіють її концертам. Говорячи про це, зрадниця навіть змогла видавити з себе лицемірні сльози, аби відпрацювати криваві рублі.

Таїсія Повалій / Фото: скриншот з відео

"Я була в Луганську нещодавно зовсім. Ти не уявляєш, я ніби побувала вдома. Як мене зустрічали діти! Як мене зустрічали люди! Один хлопець не вірив, що я приїхала. Він на репетиції побачив мене і цілий день простояв біля моєї гримерки. І він сказав: "Для мене це дуже важливо. Є всі артисти, а є Таїсія Повалій". Зараз буду плакати. Це дуже зворушливо. І діти... Коли мені робили зачіску, вони взагалі співали пісні й не давали мені пройти. Думала, не буду плакати", - видала Повалій.

Окрім того, співачка-зрадниця хизується, що взагалі-то є народною артисткою України і цього статусу її позбавити не зможуть, адже немає відповідної процедури. Ба більше, Повалій навіть вважає, що ще повернеться до Києва та дасть концерт. Щоправда, путіністка забула нагадати, що 2024 року СБУ оголосила їй заочну підозру в порушенні трьох статей КК України. Тож, якщо Повалій і приїде до Києва, то лише до в'язниці відповідати за злочини.

Таїсія Повалій / Фото: скриншот з відео

"У них немає процедури позбавити мене звання. Вони можуть говорити все, що завгодно. Звання є, воно в мене в душі. Чи народну любов змогли в мене відібрати - треба перевірити. Давай поїдемо до Києва. Я хочу зробити концерт в Києві, на Донбасі", - розмріялася виконавиця.

Нагадаємо, Таїсія Повалій вже давно не приховує, що має проросійську позицію. Виконавиця живе в Росії, підтримує війну в Україні та загарбницьку політику путіна. У жовтні 2022 року Повалій опинилася під санкціями, а на початку 2024-го СБУ оголосила їй заочну підозру.

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