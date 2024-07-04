Таїсія Повалій наверзла нісенітниці про "порятунок" України і як отримує "листи вдячності" від українців

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій активно відпрацьовує криваві рублі та вкотре відзначилася безглуздими заявами про війну в Україні.

Цього разу скандальна виконавиця дала інтерв'ю білоруським пропагандистам. Зрадниця розповіла, як своїми діями показувала, що підтримує Росію та так звану СВО, хоча й не робила це публічно. Ба більше, Повалій цинічно заявила, що війна, яку вороже розв'язала РФ — це порятунок для України та українців. Щоправда, скандальна співачка забувала згадати, скільки злочинів на українських землях накоїли окупанти та скільки безневинних людей вони вбили.

Таїсія Повалій / Фото: скриншот з відео

"Я, можливо, не говорила голосно і не могла дозволити собі говорити про це, але я своїми кроками та діями показувала, що я з Росією, що я підтримую СВО, тому що СВО – це порятунок для мене та для таких людей, як я", — цинічно заявила зрадниця.

Скандальна співачка видала, що українці нібито чекали на прихід Росії та зараз радіють. Окрім того, Повалій заявила, що навіть отримує "листи вдячності" від українців, які перебувають в окупації. Тим часом в Україні насправді відхрещуються від всього російського. Ті, хто пережили жахіття окупації, потім неабияк радіють звільненню.

Таїсія Повалій / Фото: скриншот з відео

"Ті, хто чекав, коли прийде звільнення, зараз, я бачу, що дуже радіють і нишком пишуть навіть нам якісь листи. Вони пишуть нам слова вдячності та радості, що вони зараз можуть бути вільними та бути разом з нами", — видала зрадниця.

Зазначимо, Таїсія Повалій вже давно славиться своєю проросійською позицією. Нині вона живе в РФ та активно підтримує війну в Україні. За таку позицію співачка у жовтні 2022 року опинилася під санкціями. Окрім того, на початку 2024-го СБУ оголосила Повалій заочну підозру в порушенні трьох статей КК України.

Зрадницею стала задовго до війни! Підозри Повалій! Що виявила СБУ?

Читайте також: