Таїсія Повалій наверзла пропагандисту Корчевнікову нісенітниці про "ЕсВеО" та переплутала "в" і "на" Україні

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій вкотре вирізнилася безглуздими заявами.

Цього разу запроданка прийшла на програму до російського пропагандиста Бориса Корчевнікова, де побідкалася, як почувалася безпорадною під час Помаранчевої революції і що це дуже вдарило по її стану.

Водночас путіністка, яка два роки була нардепом від "Партії регіонів" заявила, що коли у Верховній Раді депутат виступав російською, то "починався стукіт, крики, а трибуну блокували". Зате, каже зрадниця, російські депутати "дуже інтелігенті" і "завжди доступно доносили свою позицію".

Таїсія Повалій

Пожалілася Z-патріотка, яка підтримує вбивство окупантами українців і на те, що в неї був дуже важкий період 2016 року, але "її витягла Москва":

"Мене витягла Москва, мене витягла Росія. Я брала участь в усіх програмах (російських - прим.ред.) і це мене врятувало", - заявила Повалій.

Також вона підтвердила, що 24 лютого 2022 року разом із сином Денисом перебувала в Москві, куди "з сумочкою і в шубі" прилетіла на знімання програми. Цей збіг зрадниця називає "провидінням". Також новоспечена росіянка заявила, що "ЕсВеО" стало для неї спасінням:

"Для мене це було як спасіння. Ця ситуація с ЕсВеО. Я зрозуміла, що мене рятують. У мене є шанс на життя. У мене виросли крила. Багато людей думають, що я весела. А я радію життю. Я радію, що я жива. Що це свавілля в… на Україні, воно може закінчитися", - заплуталася в літерах запроданка і ледь не обламала всю свою душещемну історію.

Повалій

Нагадаємо, що незадовго до початку повномасштабної війни Таїсія Повалій втекла до Росії, де співала хвалебні оди російському диктатору Путіну. Після вторгнення Росії до України зрадниця підтримала криваву політику Кремля. Декілька тижнів тому Повалій отримала російське громадянство.

У середині лютого цього року СБУ оголосила Таїсії Повалій підозру за трьома статтями. Оскільки Повалій перебуває в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення зрадниці до відповідальності за вчинені злочини.

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