Таїсія Повалій пожалілася на цькування в Україні: "Всіх налаштували, що я ворог"

Таїсія Повалій пожалілася на цькування в Україні: "Всіх налаштували, що я ворог"

Артистка запевнила, що весь час жила в Україні та нікуди не виїздила після подій 2014 року.

Співачка Таїсія Повалій та її чоловік, продюсер Ігор Ліхута пожалілися на цькування в Україні.

Так, артистка вже сім років не виступала з концертами на Батьківщині та вимушена заробляти гроші за кордоном. У програмі "Позаочі" знаменитість заявила, що попри негативне ставлення до себе, переїздити до іншої країни вона не збирається.

"Коли ми виїжджали працювати, а ми були змушені працювати, і проблеми стали з виїздом, і люди скоса дивилися на кордоні - всіх же налаштували, що я ворог... І якось було мені некомфортно, ніде некомфортно, ні в аеропорті, ні в літаку. От я в своїй країні, а мені некомфортно", - поділилася артистка.

instagram.com/tpovaliyofficial

Артистка додала, що люди на неї дивилися так, "ніби вона в усьому винна". А деякі сусіди привозили деякі "погані речі" з Євромайдану їм під будинок. Таїсія каже, що їй було дуже образливо і вона багато плакала.

А син виконавиці пригадав, як чоловік та продюсер Повалій Ігор Ліхута отримував гнівні листи на електронну пошту, де артистку називають "запроданкою".

"Стан роздвоєності, що живемо ми тут, в Україні, а працювати вимушені їздити за кордон - це дуже виснажливо, особливо для жінки. Це завдає великого навантаження на нерви. І лише пісні, лише сім'я, лише творчість допомагала вистояти. Тая, звісно, дуже сильна людина", - прокоментував Ліхута.

Таїсія Повалій та Ігор Ліхута / instagram.com/tpovaliyofficial

Ігор додав, що не розуміє, чому до Повалій таке ставлення та чому скасували її концерти.

"Це незаслужено, що ти нічого поганого не зробив, жодного закону країни не порушив, жодного поганого слова про свою Батьківщину в ефірах жодного телеканалу, жодної радіостанції не сказав, то які до тебе можуть бути претензії? Чому в тебе заборона на професію в себе вдома, в Україні?", - зазначив він.

Зауважимо, що Таїсія Повалій 2012 року балотувалася до Верховної Ради другим номером Партії регіонів. У травні 2014 року Повалій вийшла зі складу фракції Партії регіонів, восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені, співачка фактично пішла з політики. Наразі артистка виступає з концертами за кордоном, зокрема і в Росії.

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