Таїсію Повалій, яка назвала себе "російською українкою", рознесли у Мережі: "Мавпа ти облізла"

Прихильниця Путіна, співачка-зрадниця Таїсія Повалій не припиняє обурювати українців своїми недолугими та цинічними заявами.

Цього разу в інтерв’ю одному з РосЗМП (засоби масової пропаганди — прим.ред) путіністка видала, що вона “російська українка” і мріє випустити музичний альбом з українськими та російськими піснями:

“Я хочу випустити українсько-російський альбом, в якому будуть і українські, і російські пісні. Ви знаєте, це моя місія. Я – російська українка, я радянсько-російська українка”, — заявила Повалій.

Зрадниця Таїсія Повалій заявила що вона – “російська українка”

Маячня, яку сказала путіністка і Z-патріотка Повалій, неабияк обурила українців. У коментарях під постом з відео вони підібрали більш влучні епітети, якими зрадниця могла б себе набагато краще охарактеризувати:

С*ка ти продажна, але не українка!

Ти – непотріб, путінська шльондра

Дурепа стара, а не українка

Ти мразота фашистська і до України ти не маєш жодного відношення!

Мавпа ти облізла, а не українка! Не паскудь своїм брудним ротом українських пісень

Собака ти безпородна

Зазначимо, що Таїсія Повалій народилася на Київщині і співочу кар’єру почала будувати в Україні. Ще до початку повномасштабної війни втекла до Росії, де почала жити і працювати. Зрадниця підтримала криваву політику Путіна і вторгнення диктатора до України. “У тому, що сьогодні робить Росія, я бачу порятунок і свій, і України”, — якось заявила Повалій.

Нагадаємо, місяць тому СБУ оголосила підозру Таїсії Повалій за трьома статтями. Зрадниця публічно не раз закликала до захоплення всієї території України.

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