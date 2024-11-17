ТЦК прокоментував затримання двох музикантів відомої співачки перед концертом: "Перебував у розшуку"

Представники Рівненького обласного ТЦК прокоментували затримання чоловічого складу музичного колективу Олі Цибульської, внаслідок чого її запланований концерт на Рівненщині не відбувся.

За офіційними даними всі учасники були затримані відповідно до чинного законодавства. Так, на в'їзді до міста Вараш у ході перевірки документів музикантів було встановлено, що деякі з них порушили закон. Зокрема, один ухилявся від оновлення військово-облікових даних, а інший – загалом знехтував обов'язковим перебуванням на обліку в ТЦК.

"Учасники гурту пані Ольги з числа чоловіків мобілізаційного віку, були затримані під час перевірки документів представниками Національної поліції України та доставлені до Вараського ТЦК та СП у зв'язку з тим, що один із них перебував у розшуку за порушення та ухилення від оновлення військово-облікових даних, а інший учасник групи взагалі не перебував на обліку у жодному з ТЦК та СП України", - повідомляє Рівненьке обласне ТЦК у Facebook.

Рівненьке обласне ТЦК прокоментувало затримання команди Олі Цибульської

Зараз чоловіки-музиканти проходять ВЛК на перевірку придатності до служби. ТЦК пояснив, що у разі визнання їх придатними, вони обидва будуть направлені на навчання й у подальшому нестимуть службу в ЗСУ.

"Затримання порушників військового обліку відбувалось у чіткій відповідності до вимог чинного законодавства України. Жодних порушень у діях представників Національної поліції України і ТЦК та СП не було. На даний час обидва громадянина України оповіщені та проходять ВЛК, по проходженню якого буде визначено їх придатність до військової служби. У разі визнання їх придатними до проходження військової служби, вони будуть направлені для подальшого проходження базової загальної військової підготовки до одного з навчальних Центрів Збройних Сил України", - йдеться у заяві.

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