Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
2 хв

Театр на Подолі обурив реакцією на скандал довкола Темляка, якого звинуватили в насильстві та розбещенні

У Театрі на Подолі відреагували на скандал довкола актора Костянтина Темляка, якого колишня дівчина звинуватила в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітньої.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Костянтин Темляк

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Свій коментар заклад опублікував на сторінці в Instagram. У театрі запевнили, що засуджують будь-які прояви насильства над людиною. Що ж стосуються звинувачень щодо Темляка, то дізналися про це все разом із громадськістю. Також у театрі, де працює Темляк від 2017 року, додали, що артист добре себе зарекомендував. Зокрема, його знають як відповідального та працьовитого актора.

"Костянтин Темляк працює в Театрі на Подолі від 2017 року. Від 17 квітня 2024 року актор був мобілізований. Нині він перебуває в лавах ЗСУ. Про факт насильства ми дізналися одночасно з громадськістю. Костянтин зарекомендував себе як відповідальний і працьовитий актор, жодних нарікань від колег не надходило", - йдеться в повідомленні театру.

Реакція Театру на Подолі на скандал довкола Костянтина Темляка / © instagram.com/theatre_on_podil

Реакція Театру на Подолі на скандал довкола Костянтина Темляка / © instagram.com/theatre_on_podil

Однак така реакція обурила Мережу. Оскільки під дописом було заборонено залишати коментарі, користувачі висловлювали свою думку під іншими. Зокрема, не зрозуміла подальша доля Костянтина Темляка в театрі. У дописі не йшлося ані про його відсторонення від роботи, ані про звільнення. Також у театрі не засудили саме поведінку артиста. Тож, наразі від закладу вимагають вибачень і конкретних дій.

  • Оскільки ви під дописом, який є нікчемною реакцією, закрили коментарі, то напишу тут: 1) ні, неочевидно, що ви проти насилля 2) поведінка актора, який є аб'юзером і розбещувачем неповнолітньої особи, і не повинна була бути такою ж у театрі - тепер важливо, як ви відреагуєте на це, бо у вашому дописі - нуль дій.

  • Театр має бути місцем, де формується культура, а не інституцією, яка толерує насильників, прикриваючись їхньою харизмою. Коли ви займаєте таку позицію, ви стаєте співучасниками культури безкарності. Поки цього не буде зроблено, ваші слова про "гуманізм" мають вигляд порожньої і лицемірної ширми.

  • Ви закликаєте не замовчувати факти про насильство і при цьому закриваєте коментарі? Дуже логічно.

Скандал довкола Костянтина Темляка – що відомо

Днями довкола актора розгорівся гучний скандал. Колишня дівчина артиста, фотографиня Анастасія Соловйова, розповіла, як страждала від фізичного та психологічного насильства. Також вона шокувала листуваннями з Темляком, де він поливає її брудом, і показала відео, де Костянтин у стані сп'яніння неадекватно поводиться. Виявилося, від таких дій актора страждала й інша його колишня.

Згодом проти Костянтина Темляка також посипалися звинувачення в розбещенні. Дівчина Маргарита показала листування з артистом, де він писав їй листи із сексуальним підтекстом та надсилав фото оголеного статевого органу. На той момент їй було 15, і актор про це знав.

