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Телеканал "1+1" готує прем'єру ліричної комедії "Різниця у віці"

Телеканал "1+1" готує прем'єру ліричної комедії "Різниця у віці"

пресслужба каналу "1+1"

У центрі сюжету – долі рідних сестер.

Телеканал "1+1" готує для глядачів прем'єру нового серіалу "Різниця у віці".

У ліричній комедії розкажуть історію двох сестер, які через примху долі змушені  будуть "помінятися віком", аби здійснити свою мрію. Головні ролі у сералі виконають Дар'я Єгоркіна та Ольга Атанасова. Виробництвом продукту займається  кінокомпанія "БРЕНДКОМ".

Дар'я Єгоркіна / © пресслужба каналу
Дар'я Єгоркіна / пресслужба каналу "1+1"

У центрі сюжету – долі рідних сестер – 26-річної Марго та 38-річної Катерини. Так склалося, що від дитинства вони ніколи не були  близькі. У дорослому житті майже не спілкуються та мало що знають про життя одна одної. Однак неочікувані труднощі в житті Катерини, які фактично вибивають ґрунт з-під ніг жінки, та нестримне бажання Марго завоювати серце коханого чоловіка, зводять двох сестер разом. Для втілення своїх планів сестри вирішують помінятися місцями – Марго видаватиме себе за 38-річну, а Катерина має стати 26-річною.  Дві  жінки - абсолютні протилежності мають кардинально змінити свій стиль життя, зовнішність та звички, усе заради того, аби стати щасливими та досягти  бажаних цілей.

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

"Це яскрава історія з дуже ритмічним і динамічним сюжетом. Наші героїні на своєму шляху будуть проходити безліч складних та цікавих випробувань: часто дуже життєвих, а іноді зовсім, здавалося б, нереалістичних.  Кожна з них буде йти до своєї мрії і свій шанс вони отримають саме завдяки різниці у віці. І авантюра, яку вони затіяли, буде сприяти особистісному перевтіленню,  змінам життєвих переконань та упереджень, саморозвитку  героїнь", - розповідає автор проєкту та режисер-постановник картини Олексій Кірющенко.

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

Головні ролі у новому проєкті виконують популярні українські актори: зірка серіалу "За три дні до кохання" Дар'я Єгоркіна, акторка мелодрами "Дві матері" Ольга Атанасова, зірка серіалу "Великі Вуйки. Вдома краще" Володимир Горянський.

Ольга Атанасова / © пресслужба каналу
Ольга Атанасова / пресслужба каналу "1+1"

У серіалі знімаються Олексій Нагрудний, Ніна Ніжерадзе, актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий, Лілія Ребрик, Стас Боклан, Олександр Вертинський, Валентин Томусяк, Олександр Безверхий, Ерік Абрамович, Сергій Дерев‘янко, Інна Мирошниченко та інші.

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

Продюсери серіалу від телеканалу 1+1 - Максим Кривицький, Олена Єремєєва та Дарина Жукова. Продюсери від кінокомпанії "БРЕНДКОМ" - Сергій Шевчук, Юрій Щиренко, Павло Поздняков. Автором проєкту та режисером-постановником став Олексій Кірющенко. Автор сценарію - Олександр Куколенко.

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