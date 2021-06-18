Телеканал "1+1" готує прем'єру ліричної комедії "Різниця у віці"

У центрі сюжету – долі рідних сестер.

Телеканал "1+1" готує для глядачів прем'єру нового серіалу "Різниця у віці".

У ліричній комедії розкажуть історію двох сестер, які через примху долі змушені будуть "помінятися віком", аби здійснити свою мрію. Головні ролі у сералі виконають Дар'я Єгоркіна та Ольга Атанасова. Виробництвом продукту займається кінокомпанія "БРЕНДКОМ".

Дар'я Єгоркіна / пресслужба каналу "1+1"

У центрі сюжету – долі рідних сестер – 26-річної Марго та 38-річної Катерини. Так склалося, що від дитинства вони ніколи не були близькі. У дорослому житті майже не спілкуються та мало що знають про життя одна одної. Однак неочікувані труднощі в житті Катерини, які фактично вибивають ґрунт з-під ніг жінки, та нестримне бажання Марго завоювати серце коханого чоловіка, зводять двох сестер разом. Для втілення своїх планів сестри вирішують помінятися місцями – Марго видаватиме себе за 38-річну, а Катерина має стати 26-річною. Дві жінки - абсолютні протилежності мають кардинально змінити свій стиль життя, зовнішність та звички, усе заради того, аби стати щасливими та досягти бажаних цілей.

пресслужба каналу "1+1"

"Це яскрава історія з дуже ритмічним і динамічним сюжетом. Наші героїні на своєму шляху будуть проходити безліч складних та цікавих випробувань: часто дуже життєвих, а іноді зовсім, здавалося б, нереалістичних. Кожна з них буде йти до своєї мрії і свій шанс вони отримають саме завдяки різниці у віці. І авантюра, яку вони затіяли, буде сприяти особистісному перевтіленню, змінам життєвих переконань та упереджень, саморозвитку героїнь", - розповідає автор проєкту та режисер-постановник картини Олексій Кірющенко.

пресслужба каналу "1+1"

Головні ролі у новому проєкті виконують популярні українські актори: зірка серіалу "За три дні до кохання" Дар'я Єгоркіна, акторка мелодрами "Дві матері" Ольга Атанасова, зірка серіалу "Великі Вуйки. Вдома краще" Володимир Горянський.

Ольга Атанасова / пресслужба каналу "1+1"

У серіалі знімаються Олексій Нагрудний, Ніна Ніжерадзе, актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий, Лілія Ребрик, Стас Боклан, Олександр Вертинський, Валентин Томусяк, Олександр Безверхий, Ерік Абрамович, Сергій Дерев‘янко, Інна Мирошниченко та інші.

пресслужба каналу "1+1"

Продюсери серіалу від телеканалу 1+1 - Максим Кривицький, Олена Єремєєва та Дарина Жукова. Продюсери від кінокомпанії "БРЕНДКОМ" - Сергій Шевчук, Юрій Щиренко, Павло Поздняков. Автором проєкту та режисером-постановником став Олексій Кірющенко. Автор сценарію - Олександр Куколенко.

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