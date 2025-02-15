Телеканал 1+1 Україна знімає новий проєкт "Колесо фортуни" й розкрив перші подробиці

Вже скоро глядачі "1+1 Україна" побачать прем'єру нового розважально-інтелектуального проєкту "Колесо фортуни".

Шоу створено за оригінальним міжнародним форматом "Wheel of Fortune". Так, у кожному випуску троє кмітливих українців змагатимуться, відгадуючи фрази, зашифровані у пазлах. Питання пазлів перевіряють швидкість мислення та ерудицію.

Розкриємо декілька цікавинок очікуваної прем’єри.

Питання вікторини – про українську мову, культуру та історію

Питання гри побудовані на прислів'ях та приказках, текстах популярних пісень, загальновідомих фразах зі школи та побуту, а також фактах з історії та географії. Тому випробувати спритність свого розуму зможе кожен! Над розробкою питань працює команда на чолі з Олександром Авраменком, відомим мовознавцем, педагогом і популяризатором української мови.

Колесо визначає хід гри

Увага всіх учасників та глядачів прикута до великого яскравого Колеса фортуни, яке розділене на сектори з різними грошовими сумами, бонусами та штрафами. Все залежить від везіння учасників: передбачити, на який сектор покаже стрілка на колесі, або скерувати її навмисно на бажану суму неможливо. Учасник може знати правильну відповідь, вибудувати стратегію, але потрапити на сектор "Банкрот" і все втратити.

"Колесо фортуни" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Шоу отримало популярність глядачів у більше 60 країнах світу

Гра вперше вийшла на екрани США 1975 року на телеканалі NBC, триває дотепер, налічує 40 сезонів і є другим найбільш популярним американським проєктом, подивитись який збирається 21 мільйон глядачів щотижня. Локальні версії "Wheel of Fortune" виходять у понад 60 країнах світу.

Учасники гри – звичайні українці, різного віку та професій

Проте шоу відкриє країні й справжні таланти та непересічних особистостей. Наприклад, мама в декреті Олена Шевченко, яка посіла 2 місце на Чемпіонаті Світу з 24-годинного бігу, подолавши за добу 254,463 км без сну; Ольга Стеценко, яка народилась в Миколаєві, мала свою школу німецької мови та отримала найвищу відзнаку коміка у Німеччині за найзворушливіший стендап; Ліна Дешвар, кураторка навчальної програми "Школа для кожного" для підлітків та молоді зі складними порушеннями розвитку; Кожушко Іван, засновник українського театру мюзиклу; 61-річний Віктор Гулеватий, який вивчає англійську мову та акторську майстерність в Університеті третього віку та співає в народному хорі "Явір".

"Колесо фортуни"

Учасники зможуть заробити гроші і цінні призи за допомогою власної ерудиції

Сектори Колеса фортуни розділені на сегменти з різними грошовими сумами – 50, 100, 150, 250, 1000 грн. Обертаючи Колесо, учасники називають приголосні літери. Голосні літери "купуються" із суми, виграної протягом гри. Якщо літера є у зашифованій фразі – ця сума переходить на їх рахунок. За результатом чотирьох раундів визначається фіналіст, якому вдалось "заробити" найбільшу суму грошей. У "Суперфіналі" він має змогу додати до свого виграшу до 50 тис. грн!

Ведучим легендарної вікторини "Колесо фортуни" стане Юрій Горбунов.

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