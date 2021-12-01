Телеканал 1+1 запускає нове вечірнє інфотейнментшоу "Твій вечір" з Єгором Гордєєвим

Автором ідеї шоу "Твій вечір" став Єгор Гордєєв.

Телеканал 1+1 оголосив про прем'єру нового авторського проєкту Єгора Гордєєва "Твій вечір", яка відбудеться 6 грудня о 22:45.

Вечірнє інфотейнментшоу буде виходити у прямому ефірі від понеділка по середу.

Єгор Гордєєв / пресслужба каналу "1+1"

За форматом, в ефірі проєкту "Твій вечір" ведучий Єгор Гордєєв разом із гостями у студії у невимушеній формі обговорюватиме актуальні події дня, що добігає кінця, під різними кутами, враховуючи різні погляди. У кожному епізоді підійматимуть декілька тем або питань із суспільного, політичного, спортивного та культурного життя. У кожній програмі братимуть участь 4 запрошених гостей - політики, громадські діячі, експерти в різних галузях та лідери думок, які допоможуть розглянути події під новим кутом.

Автором ідеї шоу "Твій вечір" став Єгор Гордєєв, який вже багато років є ведучим "Сніданку з 1+1" та продюсером шоу "Твій день". Єгор із властивою йому іронічністю у новому проєкті "Твій вечір" розповідатиме про серйозні речі, які варті уваги.

Єгор Гордєєв / пресслужба каналу "1+1"

"Я багато подорожую і завжди вмикаю телевізор у країнах, де буваю. Чесно кажучи, є багато приводів пишатися українським телебаченням. Але точно, що є у них і чого немає у нас - так це спокійних і розумних розмов різних людей. І тут телебачення ні до чого. Ми просто всі не помітили мить, як розучилися говорити і слухати одне одного, якщо всього-на-всього маємо різні позиції і досвіди. "Твій вечір" - спроба максимально широко і несподівано подивитись на головні події дня. Не біля бар'єрів, а за круглим столом. Не під лайку, а під музику. Не про політику, а про життя. Дуже вірю у цю спробу. Приєднуйтесь", - прокоментував Єгор Гордєєв.

Дивіться "Твій вечір" вже 6 грудня о 22:45 на телеканалі 1+1.

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