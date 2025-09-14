Темляк на тлі обвинувачень у насильстві зробив заяву та відмовився від кінопремії "Золота дзиґа"

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Актор театру на Подолі та військовий Костянтин Темляк оголосив, що добровільно відмовляється від кінопремії "Золота дзиґа" в номінації "Найкраща чоловіча роль".

За словами митця, рішення стало наслідком "ситуації навколо нього", яка потребує розв’язання в особистому та юридичному порядку. Тож поки триває розслідування артист пообіцяв дотримуватися усіх процедур, яких вимагає чинне законодавство.

"Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом та атрибутом публічного життя. Мій вибір — зосередитися на роботі та на чесному проходженні всіх необхідних процедур. Відмова для мене — прояв поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки", — заявив Темляк в Instagram кінопремії.

Заява Костянтина Темляка / © instagram.com/golden_dzyga

До слова, напередодні Українська кіноакадемія оголосила переможців дев’ятої національної кінопремії. Темляк здобув статуетку за роль у фільмі "БожеВільні". Своєю чергою, організатори підкреслили, що нагорода визнає конкретну роботу, а не виправдовує особу, і засудили "будь-які прояви насильства".

Скандал довкола Костянтина Темляка — що відомо про звинувачення проти актора

На початку серпня фотографка Анастасія Соловйова, яка перебувала у стосунках із Темляком, публічно заявила про фізичне та психологічне насильство з його боку. Вона розповіла, що актор неодноразово піднімав на неї руку, тиснув емоційно та маніпулював погрозами. Водночас інша дівчина стверджує, що підлітком отримувала від нього непристойні повідомлення та вимоги надіслати інтимні фото.

Сам актор визнав частину звинувачень, зокрема історію з Анастасією, і заявив, що готовий прийняти покарання. Тим часом Національна поліція відкрила досудове розслідування справи актора Костянтина Темляка, якого звинувачують у домашньому насильстві.