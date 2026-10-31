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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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63
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2 хв

Темляк прокоментував розрив з дружиною після звинувачень його в насильстві і в яких стосунках з нею зараз

Також артист розкрив, що відбувається в його особистому житті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк

Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк

Український актор Костянтин Темляк, який нещодавно з’явився на публіці після звинувачень його в насильстві, вперше прокоментував розлучення з дружиною, акторкою Анастасією Нестеренко.

Пара розірвала стосунки 2025 року. Сталося це після того, як Костянтина Темляка звинуватили в насильстві. На проєкті «Наодинці з Гламуром» артист розкрив, в яких зараз стосунках перебуває з ексобраницею. Костянтин Темляк запевнив, що вони підтримують зв’язок, однак це не можна назвати близьким спілкуванням. Хоча актор запевняв, якщо йому знадобиться допомога, то Анастасія Нестеренко не відмовить, так само, як і він їй.

«Звичайно (спілкуємося — прим. ред.). Ми близькі одне одному люди, але у нас, звичайно, немає такої тісної комунікації. Проте, якщо мені треба буде допомога, я завжди від неї отримаю. Я сподіваюся, що вона знає, якщо їй від мене потрібна буде допомога, вона завжди її отримає. Ми про це розмовляли. В іншому ми спілкуємося не так, як раніше, бо ми не сім’я тепер. Це дуже сумно, але це факт», — розповів актор Анні Севастьяновій.

Костянтин Темляк / © Пресслужба Film.Ua

Костянтин Темляк / © Пресслужба Film.Ua

Сам Костянтин Темляк зараз є військовим та служить на Харківському напрямку. Актор запевнив, що зараз йому не до особистого життя, тож дівчини в нього немає.

«Як говорили класики українського репу: „Солдат зайнятий війною, йому не час одружуватися“», — відповів артист.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «Ми не сім’я»: Темляк про колишню, Соломка про таємне кохання, Дядя ЖОРА про гонорари ЛЕСЯ НІКІТЮК

Скандальні звинувачення проти Костянтина Темляка

Скандал довкола Костянтина Темляка розгорівся влітку 2025 року. Колишня дівчина актора — фотографка Анастасія Соловйова — заявила, що під час їхніх стосунків страждала від домашнього насильства. Вона також оприлюднила докази — відео, на якому артист, ймовірно, у стані сп’яніння грубо з нею спілкувався та дивно поводився. За словами Соловйової, Костянтин Темляк повністю її контролював: від вибору одягу та опублікованих фото в Мережі.

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Проти Костянтина Темляка посипались й інші звинувачення, а саме у розбещенні неповнолітньої. Дівчина на ім’я Маргарита заявила, що спілкувалась з актором, коли їй було 15 років, а він нібито знав про її вік. Вона стверджує, що Темляк надсилав їй повідомлення з сексуальним підтекстом, та оприлюднила листування.

Зараз триває досудове розслідування справи.

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік голлівудської акторки Голлі Беррі звинуватив її в насильстві щодо їхнього 12-річного сина. Актор Олів’є Мартінес заявив, що його ексдружина нібито хапала дитину за шию та душила.

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