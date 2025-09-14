Темляку на тлі звинувачень у насиллі вручили престижну нагороду: відома акторка висунула протест

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Днями відбулася церемонія вручення Національної кінопремії "Золота дзиґа".

Цьогоріч головну інтригу вечора затьмарив гучний скандал. Так, переможцем у категорії "Найкраща чоловіча роль" став актор Костянтин Темляк, якого нещодавно звинуватили у домашньому насильстві. Його робота у стрічці "БожеВільні" була високо оцінена членами журі, проте суспільна реакція виявилася неоднозначною. У Мережі одразу розгорілися дискусії щодо доречності нагороди, враховуючи кримінальне провадження, яке триває проти актора.

"У номінації "Найкраща чоловіча роль" статуетку отримує Костянтин Темляк за роль у фільмі "БожеВільні". Проте відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили в фактах домашнього насильства – нині триває кримінальне провадження", — йшлося в офіційному зверненні Української кіноакадемії в Instagram.

Організатори наголосили, що не виправдовують вчинків актора, проте розділяють його професійні здобутки та особисту поведінку. Думки у коментарях розділилися. Частина колег вважає, що академія мала відкласти рішення до завершення слідства. Інші ж наголошують, що престижна нагорода мала б уособлювати не лише талант, а й моральний авторитет її володаря.

Костянтин Темляк здобув перемогу у номінації конкурсу “Золота дзиґа”

"Українська кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію — будь-які прояви насильства є недопустими. Нагорода сьогодні — це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи. Крім цього, Українська кіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих та вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії", — додали організатори.

Попри пояснення, не всі погодилися з таким рішенням. Тож до публічної дискусії долучилася одна з членкинь кіноакадемії, акторка Олеся Жураківська. Вона гостро відреагувала та висловила свій протест проти нагородження Темляка.

"Після звинувачень Андрія Білоуса у харасменті та домаганнях йому присвоїли звання доцента, після відкриття справи проти Темляка зі звинуваченнями у домашньому насильстві — йому вручають "Золоту дзиґу". Ті, хто ухвалює подібні рішення, знущаються над жертвами! І руйнують основи існування цивілізованого суспільства. Як членкиня кіноакадемії, жінка, громадянка висловлюю свій протест проти рішення присвоїти "Золоту дзиґу" за головну чоловічу роль Костянтину Темляку", — наголосила Олеся у Facebook.

Допис Олесі Жураківської

До слова, статуетку актор не забрав, адже наразі перебуває на службі в ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно колишню дівчину Костянтина Темляка Анастасію Соловйову офіційно визнали потерпілою у провадженні після того, як вона надала розголосу постійному аб'юзу з боку артиста у їхніх попередніх стосунках.