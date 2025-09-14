ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Темляку на тлі звинувачень у насиллі вручили престижну нагороду: відома акторка висунула протест

Актор переміг у категорії "Найкраща чоловіча роль" кінематографічної премії "Золота дзиґа".

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Костянтин Темляк

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Днями відбулася церемонія вручення Національної кінопремії "Золота дзиґа".

Цьогоріч головну інтригу вечора затьмарив гучний скандал. Так, переможцем у категорії "Найкраща чоловіча роль" став актор Костянтин Темляк, якого нещодавно звинуватили у домашньому насильстві. Його робота у стрічці "БожеВільні" була високо оцінена членами журі, проте суспільна реакція виявилася неоднозначною. У Мережі одразу розгорілися дискусії щодо доречності нагороди, враховуючи кримінальне провадження, яке триває проти актора.

"У номінації "Найкраща чоловіча роль" статуетку отримує Костянтин Темляк за роль у фільмі "БожеВільні". Проте відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили в фактах домашнього насильства – нині триває кримінальне провадження", — йшлося в офіційному зверненні Української кіноакадемії в Instagram.

Організатори наголосили, що не виправдовують вчинків актора, проте розділяють його професійні здобутки та особисту поведінку. Думки у коментарях розділилися. Частина колег вважає, що академія мала відкласти рішення до завершення слідства. Інші ж наголошують, що престижна нагорода мала б уособлювати не лише талант, а й моральний авторитет її володаря.

Костянтин Темляк здобув перемогу у номінації конкурсу “Золота дзиґа”

Костянтин Темляк здобув перемогу у номінації конкурсу “Золота дзиґа”

"Українська кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію — будь-які прояви насильства є недопустими. Нагорода сьогодні — це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи. Крім цього, Українська кіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих та вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії", — додали організатори.

Попри пояснення, не всі погодилися з таким рішенням. Тож до публічної дискусії долучилася одна з членкинь кіноакадемії, акторка Олеся Жураківська. Вона гостро відреагувала та висловила свій протест проти нагородження Темляка.

"Після звинувачень Андрія Білоуса у харасменті та домаганнях йому присвоїли звання доцента, після відкриття справи проти Темляка зі звинуваченнями у домашньому насильстві — йому вручають "Золоту дзиґу". Ті, хто ухвалює подібні рішення, знущаються над жертвами! І руйнують основи існування цивілізованого суспільства. Як членкиня кіноакадемії, жінка, громадянка висловлюю свій протест проти рішення присвоїти "Золоту дзиґу" за головну чоловічу роль Костянтину Темляку", — наголосила Олеся у Facebook.

Допис Олесі Жураківської

Допис Олесі Жураківської

До слова, статуетку актор не забрав, адже наразі перебуває на службі в ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно колишню дівчину Костянтина Темляка Анастасію Соловйову офіційно визнали потерпілою у провадженні після того, як вона надала розголосу постійному аб'юзу з боку артиста у їхніх попередніх стосунках.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie