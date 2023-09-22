Тендітна Jerry Heil зачарувала шанувальників фотосесією в сукні-комбінації та кедах

Співачка Jerry Heil захопила своїх фанів кадрами з новою фотосесії.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася гарними фото, на яких постала в дуже тендітному образі. Jerry Heil показала свою ніжність та красу у чорній сукні-комбінації, яка відкрила її тендітні плечі. Але особливої зухвалості та свободи образу співачки додали звичні для неї кеди.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

У підписі до фото артистка поділилася радісною новиною про те, що українці обрали її однією з членів журі нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023". Як зізналася Jerry Heil, для неї це була повна несподіванка.

"Я приємно шокована, адже практично не поширювала інформацію про голосування за журі нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023", але ви все одно обирали мене в "Дії" — і таки вибрали! Дякую Вам за довіру! В сучасних реаліях буде дуже важко обирати переможця. Ми всі на межі нервової напруги. Кожна дитина буде вірити, що саме її пісня має представити Україну в конкурсі — і кожна буде права! Тому що кожна дитина зараз — голос України. Через війну українські діти дуже швидко подорослішали", - написала співачка.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

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