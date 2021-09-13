Тендітна Ксенія Мішина у купальнику похизувалася стрункою фігурою

Артистка пригадала свій відпочинок.
Українська акторка Ксенія Мішина, яку не так давно заскочили разом з Олександром Еллертом на весіллі у друзів, пригадала своє літо.
На сторінці в Instagram артистка розмістила декілька знімків, зроблених під час її відпочинку. На фото Ксенія зображена у чорному суцільному купальнику. Зірка лежить у сітці на яхті та приймає сонячні ванни.
Пляжне вбрання Мішиної ідеально підкреслило її струнку фігуру. "Закриваємо сезон! Прекрасне літо дякую тобі. Не прощаємось" – підписала знімки Мішина.
Шанувальники не стали приховувати, що зовнішній вигляд кумирки їх надихає:
- Яка ви все ж таки розкішна
- Неймовірно приваблива дівчина
- Закоханий у ці ніжки
Нагадаємо, що не так давно сценарист "Кварталу 95" Олександр Еллерт прокоментував, що ж між ними з Ксенією Мішиною зараз. Він зізнався, що скуповує для неї всі квіти в магазинах.