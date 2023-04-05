Тендітна Вікторія Бекхем з брутальним чоловіком Девідом злилися у пристрасній сальсі

Зіркове подружжя Девід та Вікторія Бекхем дедалі частіше почали ділитися з прихильниками лайфовим контентом.

Пара вирішила стати ближче до шанувальників і показує, як любить проводити своє дозвілля разом. Слідом за спільним приготуванням сніданків, заняттям спортом та відпочинком, Девід і Вікторія Бекхеми показали, як нещодавно сходили на майстер-клас з латиноамериканських танців.

На своїй сторінці в Instagram Вікторія розмістила відео, де вона з Девідом старанно танцюють. Цікаво, що для занять сальсою дизайнерка обрала чорну футболку, чорні обтислі лосини і туфлі на високих підборах. Девід був у чорних штанах та футболці й білих туфлях.

Шанувальники своєю чергою не стали приховувати захвату від подружжя Бекхемів: "Ви приклад, якими мають бути стосунки", "Гарна робота", "Ви маєте такий неймовірний вигляд", "Ви справді неймовірні! Подобається, що ви не сприймаєте себе надто серйозно. Подобається, що ви ділитеся такими речами!".

Нагадаємо, не так давно Девід Бекхем зворушив фанів ніжним привітанням дружини Вікторії з Днем матері. Футболіст показав кумедні фото коханої в оточенні їхніх дітей.

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