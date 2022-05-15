"Тепер чекаємо на повну перемогу України": реакція зірок на тріумф Kalush Orchestra на конкурсі

"Тепер чекаємо на повну перемогу України": реакція зірок на тріумф Kalush Orchestra на конкурсі

Цьогоріч переможцем міжнародного національного конкурсу "Євробачення-2022" став Kalush Orchestra.

Гурт здобув перемогу, отримавши від глядачів та суддів 631 бал.

Українці вболівали за колектив протягом усього конкурсу та неабияк зраділи, коли почули, що переможницею цьогорічного національного конкурсу стала України.

Реакція від знаменитостей не забарилася. Вони активно діляться своїми емоціями у соцмережах.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала реакцію зірок на перемогу українців на "Євробаченні-2022".

Оля Цибульска

Співачка просто не тямила себе від радощів. Артистка гучно вигукувала "Ура!" та ледь стримувала сльози. За словами Олі: "Перемога за Україною завжди".

"Це неймовірні емоції, неймовірні. Перемога за Україною завжди. Зовсім скоро ми переможемо, і буде мир. Вітаю Kalush Orchestra! Вітаю всіх українців! І дякуємо Kalush Orchestra! Пишаюсь до неба. До великого, мирного українського неба! Слава Україні!" - написала в Instagram Оля.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Катерина Осадча

Ведуча зазначила, що на гурт Kalush Orchestra цьогоріч випало багато випробувань, тож дорога до Турина була складною: це й складнощі на нацвідборі, а події 24 лютого змінили українців назавжди. Утім, Kalush Orchestra таки поїхали на конкурс та привезли Україні перемогу, а далі буде найголовніша – перемога у війні.

"Цьогорічний нацвідбір "Євробачення" був складним, протистояння Аліни Паш і Kalush Orchestra обговорювали не один тиждень і цей серіал зі скандалами мав не одну серію. Але від 24 лютого всі скандали і перепетіі відбору стали абсолютно не важливі. На цьому фото Олег ще не переможець нацвідбору, але доля вирішила так, що саме Kalush Orchestra поїхав до Турину і здобув перемогу. Вітаю гурт Kalush Orchestra, вітаю Україну! Україна - нація переможців! ЗСУ - ця перемога для вас. Наступна перемога буде головною", - написала Осадча.

Катерина Осадча та Олег Псюк / Фото: instagram.com/kosadcha

Джамала

Співачка, яка 2016 року теж вигравала "Євробачення", зазначила, що незабутні моменти повторюються. Тепер Україна чекає на найголовнішу перемогу.

"Іноді історія повторює незабутні моменти. Вітаю усіх нас з перемогою на "Євробаченні-2022". Тепер чекаємо на повну перемогу України і миру в нашій країні. Дякую Kalush Orchestra", - написала Джамала.

Kalush Orchestra та Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Злата Огнєвіч

Співачка весь час бажала гурту перемогу, і вони – перемогли. За словами Злати, це лише початок.

"Це перемога! Неймовірний виступ! Нам так потрібні були ці емоції. Сльози радості та гордість за країну. Україна підкорила Європу, та це лише початок!" - написала Злата.

Ксенія Мішина

Акторка зазначила, що музиканти – молодці. Вона подякувала їм за перемогу.

"Kalush Orchestra непереможні переможці! Найкрутіші, найсильніші , найсміливіші! Дякуємо!" - написала артистка.

Ігор Кондратюк

Продюсер зазначив, що це лише початок. На Україну чекає найголовніша перемога.

"Втретє Україна перемогла! Kalush Orchestra - круто! Перемогли сьогодні на сцені - переможемо і завтра агресора на полі бою!" - написав шоумен.

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