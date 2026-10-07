"Тепер я трансформер": Педан показався у лікарні після перенесеної операції й розкрив причину

Олександр Педан / © instagram.com/pedanos

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Український телеведучий Олександр Педан переніс операцію й розкрив перші подробиці.

Так, декілька тижнів тому знаменитість сильно травмував руку. У подробиці Олександр вдаватися не став, однак показав свій рентген. У фотоблогу він пояснив, що на знімку у нього зафіксували перелом зі зміщенням.

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Тож йому знадобилося оперативне втручання лікарів. У результаті для Педана виготовили спеціальну пластину, яку вставили в руку. І вже під час реабілітації ведучий вийшов на зв’язок та не приховував радості. І все тому що почувається він добре, а сам шов непомітний.

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Олександр Педан / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан / © instagram.com/pedanos

До того ж, за словами зірки, він планує поступово повертатися до спорту. І додав, що чудовим самопочуттям завдячує Київській обласній лікарні.

«Тепер я трохи трансформер. Я навіть не розповідав, але три тижні тому зламав руку — перелом зі зміщенням. Мені розрізали, зробили пластину й тепер рухаю рукою. Навіть шовчика не видно. І хоч спорт не можна, але потихеньку…» — поділився Олександр.

Олександр Педан показав шов після операції / © instagram.com/pedanos

Нагадаємо, нещодавно Олександр Педан розсекретив бойфренда своєї доньки Лєри, а також як кумедно його називає.

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