Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тепер не Мерілін Монро: стало відоме ім'я найгарнішої акторки всіх часів

Тепер не Мерілін Монро: стало відоме ім'я найгарнішої акторки всіх часів

Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

Тепер знаменита білявка опинилася на другому місці.

Стало відоме ім'я найгарнішої акторки всіх часів, яка змогла посунути в рейтингу знамениту Мерілін Монро, яка лідирувала багато років.

Так, рейтинг топ-100 склав портал ListChallenges, провівши відповідне опитування. На першому місці опинилася італійська акторка та модель Моніка Беллуччі. Саме їй вдалося посунути Мерілін Монро, яка очолювала рейтинг протягом багатьох років.

Моніка Беллуччі / © www.instagram.com/monicabellucciofficiel
Моніка Беллуччі / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Тим часом сама ж знаменита білявка опинилася на другому місці.

Мерілін Монро / © commons.wikimedia.org
Мерілін Монро / Фото: commons.wikimedia.org

А от трійку лідерів замкнула американська акторка Анджеліна Джолі, риси зовнішності якої вважають чи не ідеальними.

Анджеліна Джолі / © Associated Press
Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Загалом, за результатами опитування порталу ListChallenges, до топ-10 потрапили Джейн Менсфілд, Ракель Велч, Айшварія Рай, Аніта Екберг, Рита Гейворт, Гелена Крістенсен та Урсула Андресс.

Нагадаємо, знаменита Моніка Беллуччі перебуває у стосунках з американським режисером Тімом Бертоном. Парочка час від часу разом з'являється на публічних заходах. Тепер режисер може сміливо вважати себе щасливчиком, адже зустрічається з найгарнішою акторкою всіх часів.

Читайте також:

Володимир Остапчук оголосив, що втретє стане батьком

Володимир Остапчук оголосив, що втретє стане батьком

Повʼязані теми:

Наступна публікація