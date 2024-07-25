Тепер не Мерілін Монро: стало відоме ім'я найгарнішої акторки всіх часів

Тепер знаменита білявка опинилася на другому місці.

Стало відоме ім'я найгарнішої акторки всіх часів, яка змогла посунути в рейтингу знамениту Мерілін Монро, яка лідирувала багато років.

Так, рейтинг топ-100 склав портал ListChallenges, провівши відповідне опитування. На першому місці опинилася італійська акторка та модель Моніка Беллуччі. Саме їй вдалося посунути Мерілін Монро, яка очолювала рейтинг протягом багатьох років.

Моніка Беллуччі / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Тим часом сама ж знаменита білявка опинилася на другому місці.

Мерілін Монро / Фото: commons.wikimedia.org

А от трійку лідерів замкнула американська акторка Анджеліна Джолі, риси зовнішності якої вважають чи не ідеальними.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Загалом, за результатами опитування порталу ListChallenges, до топ-10 потрапили Джейн Менсфілд, Ракель Велч, Айшварія Рай, Аніта Екберг, Рита Гейворт, Гелена Крістенсен та Урсула Андресс.

Нагадаємо, знаменита Моніка Беллуччі перебуває у стосунках з американським режисером Тімом Бертоном. Парочка час від часу разом з'являється на публічних заходах. Тепер режисер може сміливо вважати себе щасливчиком, адже зустрічається з найгарнішою акторкою всіх часів.

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