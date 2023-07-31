Теплі зустрічі з військовими та поїздки на передову: у "Кварталі 95" розповіли, як підтримують бойовий дух під час війни

Актори Студії "Квартал 95" розповіли, як підтримують бойовий дух українським захисникам під час війни та як приїжджають до жителів деокупованих територій.

Так, гумористи разом з іншими артистами їздять Україною з благодійними концертами. За час повномасштабної війни вони вже зіграли понад 300 виступів. Загалом, артисти тішили концертами військових, волонтерів, медиків переселенців. Здебільшого вони їздять з виступами на передову або до деокупованих міст та селищ, аби відволікти від реалій війни та підтримати бойовий дух. Артисти не лише дають концерти, а й спілкуються та привозять допомогу.

Виступ "Кварталу 95" для військових

"Кварталівці" виступають у військових частинах, госпіталях, бомбосховищах, на полігонах та на станціях метро. Виїжджають близько до передової – щоб просто поспілкуватися з тими, хто не може покидати своїх бойових позицій.

Виступ "Кварталу 95" для військових

"Під час таких концертів дуже важливу роль відіграє безпека, тому ми зазвичай до останнього не знаємо, куди саме їдемо. Ми про це дізнаємося вже коли приїжджаємо до певного місця і нас вивозять на позиції. Військові теж не знають, що ми приїдемо до них – це для них сюрприз. Коли бачиш їхні очі, їхні усмішки та щиру радість – це дуже надихає. Кожна така поїздка – незабутня і дуже надихає нас. Такі зустрічі завжди проходять в дуже теплій атмосфері", - розповів Євген Кошовий.

Виступ "Кварталу 95" для військових

Також актори активно їздять з концертами на деокуповані території. До речі, перший концерт на центральній площі Херсона після звільнення міста, 18 листопада, дали саме музикант Pianoбой, актор Олександр Пікалов та виконавець Андрій Головань. Херсонці зустрічали їх зі сльозами на очах. Нещодавно "кварталівці" також повернулися з Херсонської та Миколаївської областей. Разом зі співачками Roxolana, Tayanna та Златою Огнєвіч давали концерт у Великій Олександрівці. Для місцевих жителів цей виступ був справжнім святом, тому що Євген Кошовий, Олександр Пікалов і співачки стали першими артистами, які завітали до селища після деокупації.

Олександр Пікалов у Херсоні

"Кожен раз, коли приїжджаємо на деокуповані території, дуже складно дивитися і бачити розбомблені твої улюблені міста – там де ми були з концертами у мирному житті. Але щоразу ми залишаємося під дуже сильним враженням від сили духу наших незламних українців, попри все пережите вони вміють радіти життю. Після спілкування з такими людьми з'являється ще більше впевненості у тому, що ми точно скоро переможемо", - поділився Олександр Пікалов.

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