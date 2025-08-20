Терен емоційно відреагував на чутки про своє поранення: "До сих пір не знаю, що прилетіло в цей окоп"

Олександр «Терен» Будько / © instagram.com/tsvit_terenu

Головний герой 13-го сезону шоу «Холостяк», ветеран війни Олександр «Терен» Будько різко відреагував на розповсюджені чутки про його нібити фейкову причину поранення.

У відповідь на ці закиди Терен різко висловився в Instagram і спростував чутки. Він зазначив, що його історію можуть підтвердити побратими з батальйону «Карпатська Січ».

«Я б хотів побачити тих людей, які були поруч у цей момент, бачили це все і знали, як я був п’яним і став на міну. Тому що я до сих пір не знаю, що саме прилетіло в той окоп», — зазначив Олександр.

Він написав, що людям завжди легше вірити у щось погане, ніж хороше, і що жахливіша брехня, то охочіше в неї всі вірять.

Чоловік також дав зрозуміти, що за поширенням дезінформації можуть стояти окремі блогери. Зокрема, у своїх словах Терен натякнув на блогерку Анну Алхім, яка після мовного скандалу виїхала з України.

Будько закликав українців мислити критично і не піддаватися поширенню фейків, спрямованих проти військових.

Нагадаємо, нещодавно Терен уже відповідав на закиди, що дістав поранення саме таким чином. Марічка Падалко зауважила, що якби він втратив ноги у стані сп’яніння, то не отримав би допомоги від держави.