Терен прокоментував чутки про роман зі скандальною Мандзюк і заінтригував відповіддю

Олександр «Терен» Будько та Олена Мандзюк

Ветеран війни Олександр "Терен" Будько відреагував на плітки про свій можливий роман з інфлюенсеркою Оленою Мандзюк.

За цей час пара неодноразово з’являлася разом на різних заходах. Крім того, чоловік публічно підтримував блогерку, коли та стикалася з хвилею гейту. Також він допоміг Олені знайти психотерапевта після того, як вона зізналася у стані емоційного вигорання. Попри численні чутки, Терен не став безпосередньо підтверджувати або заперечувати стосунки.

"Ми підтримуємо дуже одне одного і в нас, скажімо так, досить близькі погляди на суспільство, на те, як повинна працювати держава з суспільством. Мені імпонує те, наскільки вона активно включена в ці процеси", — зазначив ветеран у шоу "Ближче до зірок".

Відповідь знаменитості залишила інтригу, але підтвердила, що між ним та блогеркою існує тісний зв’язок і взаємна підтримка. І поки фани намагаються зрозуміти, чи є між ними щось більше, самі Олександр та Олена воліють не поспішати з гучними зізнаннями.

Олександр "Терен" Будько

Слід зазначити, що Мандзюк вже неодноразово потрапляла в скандали. Зокрема, проти неї відкрили кримінальне провадження після її публікацій у соцмережах, де вона робила різкі заяви про російськомовних та називала своїх дітей "здатними відпи*дити" тих, хто спілкується російською.

