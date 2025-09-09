- Дата публікації
Терен прокоментував чутки про роман зі скандальною Мандзюк і заінтригував відповіддю
Уже понад пів року ветерану приписують стосунки з відомою блогеркою.
Ветеран війни Олександр "Терен" Будько відреагував на плітки про свій можливий роман з інфлюенсеркою Оленою Мандзюк.
За цей час пара неодноразово з’являлася разом на різних заходах. Крім того, чоловік публічно підтримував блогерку, коли та стикалася з хвилею гейту. Також він допоміг Олені знайти психотерапевта після того, як вона зізналася у стані емоційного вигорання. Попри численні чутки, Терен не став безпосередньо підтверджувати або заперечувати стосунки.
"Ми підтримуємо дуже одне одного і в нас, скажімо так, досить близькі погляди на суспільство, на те, як повинна працювати держава з суспільством. Мені імпонує те, наскільки вона активно включена в ці процеси", — зазначив ветеран у шоу "Ближче до зірок".
Відповідь знаменитості залишила інтригу, але підтвердила, що між ним та блогеркою існує тісний зв’язок і взаємна підтримка. І поки фани намагаються зрозуміти, чи є між ними щось більше, самі Олександр та Олена воліють не поспішати з гучними зізнаннями.
Слід зазначити, що Мандзюк вже неодноразово потрапляла в скандали. Зокрема, проти неї відкрили кримінальне провадження після її публікацій у соцмережах, де вона робила різкі заяви про російськомовних та називала своїх дітей "здатними відпи*дити" тих, хто спілкується російською.
