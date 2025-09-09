ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
431
Час на прочитання
2 хв

Терен прокоментував чутки про роман зі скандальною Мандзюк і заінтригував відповіддю

Уже понад пів року ветерану приписують стосунки з відомою блогеркою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олександр "Терен" Будько та Олена Мандзюк

Олександр «Терен» Будько та Олена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Ветеран війни Олександр "Терен" Будько відреагував на плітки про свій можливий роман з інфлюенсеркою Оленою Мандзюк.

За цей час пара неодноразово з’являлася разом на різних заходах. Крім того, чоловік публічно підтримував блогерку, коли та стикалася з хвилею гейту. Також він допоміг Олені знайти психотерапевта після того, як вона зізналася у стані емоційного вигорання. Попри численні чутки, Терен не став безпосередньо підтверджувати або заперечувати стосунки.

"Ми підтримуємо дуже одне одного і в нас, скажімо так, досить близькі погляди на суспільство, на те, як повинна працювати держава з суспільством. Мені імпонує те, наскільки вона активно включена в ці процеси", — зазначив ветеран у шоу "Ближче до зірок".

Відповідь знаменитості залишила інтригу, але підтвердила, що між ним та блогеркою існує тісний зв’язок і взаємна підтримка. І поки фани намагаються зрозуміти, чи є між ними щось більше, самі Олександр та Олена воліють не поспішати з гучними зізнаннями.

Олександр "Терен" Будько / © instagram.com/tsvit_terenu

Олександр "Терен" Будько / © instagram.com/tsvit_terenu

Слід зазначити, що Мандзюк вже неодноразово потрапляла в скандали. Зокрема, проти неї відкрили кримінальне провадження після її публікацій у соцмережах, де вона робила різкі заяви про російськомовних та називала своїх дітей "здатними відпи*дити" тих, хто спілкується російською.

Нагадаємо, нещодавно блогер Олександр Волошин знову здивував публіку своєю заявою. Цього разу він відмовився допомагати українським захисникам.

Дата публікації
Кількість переглядів
431
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie