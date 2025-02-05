Терен розповів про стосунки до "Холостяка" і чому порвав з колишньою, яка проводжала його на війну

Головний герой реалітішоу "Холостяк-13", ветеран війни і громадський діяч Олександр "Терен" Будько, який раніше назвав причину розколу з Інною Бєлєнь, розповів про попередній невдалий досвід у стосунках.

Зокрема, він пригадав свій роман з дівчиною на ім'я Дарина. За словами Терена, вони припинили бути парою 2023 року. Таке рішення вони ухвалили після того, як обоє відчули, що їхні почуття зникли. Про це Олександр "Терен" Будько розповів Марічці Падалко для її нового YouTube-каналу. Водночас зірка наголосив, що він з Дариною розійшовся не через його поранення на фронті, коли йому довелося ампутувати нижні кінцівки.

Олександр Терен / Фото: instagram.com/tsvit_terenu

"Ми розійшлися вже давно, 2023 року в січні. Розійшлися з абсолютно, на мою думку, нормальних причин для всіх пар. Просто там зникли почуття і так далі. Тобто це не було через те, що я отримав поранення чи змінився. Були до цього приводи – і воно все природно так і завершилося", – розповів ветеран.

Врешті, незадовго після цього Олександр пішов у пошуках кохання на шоу "Холостяк". Під час проєкту ветеранові вдалося знайти спільну мову з блогеркою та волонтеркою Інною Бєлєнь, яка виграла у фіналі. Та, на жаль, пара не пройшла випробувань і їхні шляхи після низки публічних скандалів розійшлися.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

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