Гламур
227
2 хв

Терен заінтригував стосунками з Мандзюк і зізнався, чи разом вони зараз: "Спільне бачення життя"

Ветеран вже познайомився з дітьми блогерки.

Віра Хмельницька
Олександр Терен і Олена Мандзюк

Олександр Терен і Олена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Ветеран війни та ексучаник шоу «Холостяк» Олександр «Терен» Будько відреагував на приписування йому роману з відомою скандальною блогеркою Оленою Мандзюк.

Плітки тривають вже понад пів року, адже пара проводила багато часу разом та навіть вступалася одне за одного в публічних дискусіях щодо національної позиції. Врешті, в коментарі журналістці ТСН.ua Анні Севастьяновій Терен розкрив правду. На запитання про близькість з блогеркою він усміхнувся та додав, що тут може бути багато значень. Та вже зараз їх точно не пов’язує роман. Водночас ветеран розповів про знайомство з дітьми Олени.

«У нас спільне бачення життя, спільні ідеї… Але ми не у стосунках. І дивлячись що вважати стосунками. Ми доволі близько спілкувалися й підтримуємо зв’язок далі. Я знайомий з Міррою та Ладом. Прекрасні діти з чудовим вихованням матері та батька», — зізнався Олександр для проєкту «Наодинці з Гламуром».

Олена Мандзюк з дітьми / © instagram.com/elena_mandziuk

Олена Мандзюк з дітьми / © instagram.com/elena_mandziuk

Зірка підсумував, що поки не перебуває у жодних стосунках. І хоч уваги дівчат йому не бракує, та він каже, що зараз сфокусований на нових проєктах.

«Писали дівчата і до, і під час, і після нього (шоу „Холостяка“ — прим. ред.). Серце моє вільне. Але я сфокусований зараз на своїй реалізації. Багато різних планів у державному секторі та медіапросторі», — заінтригував шоумен.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Роман Терен-Мандзюк, Павлік-прадід, Сумська-теща та Джозефіна з полуничкою! НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ

227
