Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ТЕТ готує велику прем'єру нового шоу "Україна неймовірних людей"

ТЕТ готує велику прем'єру нового шоу "Україна неймовірних людей"

Україна неймовірних людей

Учасниками проєкту стануть по-справжньому виняткові люди.

Уже цієї весни на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра великого надихаючого шоу "Україна неймовірних людей".

Проєкт про незламне покоління українців, які попри випробування плекають закоханість у життя та прикрашають світ яскравими барвами.

Зовсім скоро глядачі побачать унікальне й сучасне українське шоу власної розробки команди Big Brave Events і телеканалу ТЕТ. Проєкт з важливою соціальною місією, який об'єднає всі таланти всіх вікових категорій на одній сцені та закохає у героїв нашого часу, що показують приклад незламності, розвивають свої здібності й освітлюють шлях

"Я переконана, що проєкт "Україна неймовірних людей" відкриє світу нових героїв і надихне глядачів біля екранів. Це абсолютно новий, унікальний телевізійний формат, який підсвітить неймовірних українців з історіями, які мають звучати, з талантами, які мають побачити всі", – розповіла генеральна продюсерка телеканалу ТЕТ Оксана Петришин.

Учасниками проєкту стануть по-справжньому виняткові люди – від дітей-вундеркіндів до ветеранів війни, але всіх їх об'єднує віра в майбутнє і власний талант, бажання змінюватись і розвиватись.

"Навколо багато темряви, тож нам усім потрібно світло. Мені дуже хочеться, щоб люди раділи одне одному, могли пишатися одне одним і розуміли, що під час війни серед нас є по-справжньому талановиті, особливі люди. "Україна неймовірних людей" – це як пігулка для кожного з нас, щоб стати добріше, світліше, побачити красу й натхнення в комусь і зрозуміти, що ця війна – не фініш. Це випробування, і ми його обов'язково пройдемо", – поділився Володимир Завадюк, креативний продюсер і керівник департаменту Big Brave Events, який спільно з телеканалом ТЕТ створює новий український формат шоу.

Дату прем'єри та ім’я ведучого шоу "Україна неймовірних людей" команда проєкту оголосить вже незабаром. Цієї весни закохуйтеся в нові неймовірні таланти й надихайтеся незламними українцями разом з ТЕТ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація