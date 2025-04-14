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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
814
Час на прочитання
2 хв

Тетяна Лазарєва емоційно відреагувала на ракетний удар по Сумах і гнівно звернулася до росіян

Артистка шокована злочином, який скоїли окупанти.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тетяна Лазарєва

Тетяна Лазарєва / © instagram.com/lazarevatut

Російська акторка Тетяна Лазарєва емоційно відреагувала на ракетний обстріл Сум, який Росія здійснила вранці 13 квітня.

Окупанти у Вербну неділю вдарили двома ракетами по центру міста і спричинили трагедію. На жаль, без жертв не обійшлося. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 34 особи, серед яких двоє дітей. Станом на ранок 14 квітня відомо про 119 поранених.

Тетяна Лазарєва шокована злочином, який скоїли окупанти. Акторка зізнається, що навіть не знає, які слова вимовити в такі тяжкі дні і чи взагалі має вона на це право. Та артистка в фотоблогу написала найголовніші для неї рядки "Слава Україні!" Акторка наголосила, що українці завжди в її очах будуть героями.

"Суми…Я не знаю, які слова написати в такі дні. Я досі не знаю навіть, чи маю я право щось писати взагалі, зганьблена на все життя причетністю до роду нових фашистів. Найголовніші слова для мене — це, як і раніше, "Слава Україні!" Вони підтримують мене внутрішньо. Це як молитва. Українці, ви на все моє життя залишитеся героями. Героям слава!" — написала акторка.

Реакція Тетяни Лазарєвої на обстріл Сум / © instagram.com/lazarevatut

Реакція Тетяни Лазарєвої на обстріл Сум / © instagram.com/lazarevatut

Також Тетяна Лазарєва гнівно звернулася до росіян. Акторка назвала їх загарбниками та вбивцями, які остаточно зганьбилися: "Ганьба загарбникам та вбивцям".

Нагадаємо, раніше російський гуморист Максим Галкін реагував на ракетний обстріл Росією Сум. Шоумен засудив злочин окупантів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
814
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